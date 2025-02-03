Black Mirror Gerçek Mi Oldu? Gelecekteki Kendinizle Sohbet Etmek Artık Mümkün

Gelecekteki halinizle konuşmayı muhtemelen hayatınızın bazı dönemlerinde düşünmüşsünüz. Şimdi ise bu masumane düşünce gerçek oluyor.

"Future You" adlı yapay zeka aracı, Harvard, MIT, UCLA gibi saygın üniversitelerden geliştiricilerin elinden çıktı ve kişisel geçmişin ve geleceğe dair hedeflerin üzerinden size özel bir hikaye oluşturarak gelecekteki halinle gerçek zamanlı sohbet etmenizi sağlamaya geliyor.

Yaşlanmış Halinizi Gösteren Algoritma

Araç, sizin biyografik verilerini ve geleceğe dair planlarını alıp olası yaşam deneyimlerinizi hayal etmeye başlıyor. Bununla beraber fotoğraflarınızı alıp yaşlanmış bir versiyonunuzu oluşturmak için StyleGAN teknolojisini kullanıyor. Böylece, gelecekteki halinizin nasıl görünebileceğine dair bir fikir de edinebiliyorsunuz.

Peki vatana millete ne faydası var?

Araştırmacılar, gelecekteki kendinle güçlü bir bağ kuran insanların bugün daha iyi kararlar aldığını, daha fazla tasarruf ettiğini ve genel yaşam kalitesinin arttığını söylüyor.

Verileriniz Güvende Kalacak Mı?

Henüz araştırma ön izleme aşamasında olan Future You, Google arama üzerinden erişilebiliyor. Kullanıcıların araca katılmadan önce nasıl hissettiklerini ölçen bir anketi doldurmaları gerekiyor; bu da verilerin çalışma için toplandığının bir göstergesi ve bariz bir hatırlatması. Muhtemelen verilerin açık rıza ile toplandığını kanıtlamak istiyorlar.

Anketi tamamladıktan sonra verilen şifreyi girip, hayatınızla ilgili sorulara cevap vererek bu dijital zaman makinesiyle gelecekteki halinizle konuşmaya başlıyorsunuz.

Projenin, 190 ülkeden 60 bini aşkın kullanıcıya ulaştığı ve yapılan kontrollü deneylerde anksiyeteyi azalttığı, motivasyonu artırdığı ve gelecekteki benliğinle olan bağı güçlendirdiği belirtiliyor.

Siz gelecekteki halinizle konuşma fikrine sıcak bakıyor musunuz? Bu yapay zekayı kullanır mıydınız? Yorumlarda görüşlerinizi belirtebilirsiniz.