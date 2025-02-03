Yapay Zeka Tehlikesi Bambaşka Boyutlarda... Çocuk İstismarı Artıyor

Internet Watch Foundation (IWF) verilerine göre, 2024'te AI üretimi çocuk istismarı görüntüleri %380 arttı. Bir karanlık web sitesinde sadece bir ayda 3.512 AI içerik tespit edildi. İngiltere de bu korkunç olaya el atmak için 4 yeni yasa çıkardı.

İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı yeni düzenlemelere göre:

AI ile çocuk istismarı görüntüsü (CSAM) üreten, paylaşan veya bulunduranlar 5 yıla kadar hapis cezası alacak.

üreten, paylaşan veya bulunduranlar hapis cezası alacak. Yapay zekayı istismar için kullanmayı öğreten materyaller olarak yayınlanan AI pedofili kılavuzlarını bulunduranlar 3 yıla kadar hapis cezası alacak.

bulunduranlar 3 yıla kadar hapis cezası alacak. Çocuk istismarı içeriklerinin paylaşıldığı web sitelerini yönetenler 10 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

İçişleri Bakanı Yvette Cooper şöyle diyor:

AI, çocuk istismarını endüstriyel boyuta taşıyor. Önlemlerimizi sürekli güncellemeliyiz.

Sınırdan Geçişte Şüpheli Cihazlar Aranacak

Yeni yasalarla Border Force (Sınır Güvenliği), İngiltere'ye giriş yapan şüphelilerin dijital cihazlarını incelemeye alabilecek. Özellikle yurtdışında çekilen istismar görüntülerini tespit etmek için bu yetki kritik görülüyor. Cihazını açmayı reddedenlere ise 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Bu yeni yasalar kulağa sert gelebilir ama yerinde olduğunu söyleyebiliriz. AI ile üretilen görüntüler o kadar gerçekçi ki, uzmanlar bile ayırt etmekte zorlanıyor.

Örnek olarak "Nudify" uygulamaları, masum çocuk fotoğraflarını çıplaklaştırabiliyor. Ses kopyalama teknolojisi ise kurbanların seslerini taklit ediyor. Yapay zekayla üretilen bu sahte materyaller daha sonra çocukları şantaj veya daha fazla istismara zorlamak için kullanılıyor.

Uzmanlara Göre Yasalar Yeterli Değil

Hukuk profesörü Clare McGlynn, yasaların olumlu ama eksik yanları olduğunu savunuyor. Özellikle çocuk görünümlü yetişkin içerikli +18 videoların yasaklanmasını istiyorlar. Bu içeriklerin çocuk istismarının normalleştirdiğini ve İngiltere'de halen yasal olmalarının şok edici bir durum olduğunu vurguluyorlar.

Çocuk hakları örgütü Barnardo's CEO'su Lynn Perry ise, teknoloji şirketlerinin platformlarını daha güvenli hale getirmesini istiyor ve "Online Güvenlik Yasası sıkı şekilde uygulanmalı" çağrısı yapıyor.

İstatistikler ise korkunç... İngiltere'de her ay 800 kişi çocuklara yönelik online tehditlerden tutuklanıyor. Ülke genelinde 840.000 yetişkin çocuklar için risk oluşturuyor—ki bu nüfusun %1.6'sına tekabül ediyor.