Geleneksel Emniyet Kemeri Tarih Olabilir: Volvo’dan Şaşırtıcı Teknoloji

Otomobil güvenliğinde onlarca yıl boyunca çıtayı belirleyen Volvo şimdi de bu alandaki ezberleri bozmayı hedefliyor. Markanın 2026 yılında piyasaya süreceği tamamen elektrikli EX60 modelinde yer alacak yeni güvenlik sistemi emniyet kemerini bireysel özelliklere göre kendini anlık olarak uyarlayan bir yapıya dönüştürüyor. Bu sistem klasik emniyet kemeri anlayışını geride bırakırken araçla yolcu arasında kurulan etkileşimi üst düzeye taşıyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Yapay Zeka Emniyer Kemerine Dahi Entegre Oluyor! Peki Nasıl?

Emniyet kemerinin mucidi Volvo bu noktada patentleri tüm markaların kullanıma sunmuş bir markadır. 1959 yılında bulduğu üç noktalı emniyet kemerini tek başına satma imkanına sahipken bu patenti tüm markalar ile paylaşarak belki de bugün milyonlarca kişinin hayatını kurtaran bir buluşu bizlere veriyor. Volvo geleneksel emniyet kemeri yapısını ise tamamen değiştirme kararı aldı.

Yeni nesil bu emniyet sistemi aracın sahip olduğu gelişmiş iç ve dış sensörlerden gelen verileri analiz ederek çalışıyor. Sistem yolcunun oturma pozisyonu, vücut şekli, ağırlığı ve hatta boyu gibi çeşitli fiziksel özellikleri saniyeler içinde değerlendirerek uygun koruma seviyesini belirliyor. Aynı zamanda yol koşulları ve çarpışma yönü gibi dış faktörleri de hesaba katarak kemerin uygulayacağı kuvveti kişiye özel olarak ayarlıyor.

Volvo tarafından geliştirilen bu çok profilli yük sınırlayıcı sistem çarpışma sırasında uygulanacak kuvvetin miktarını sadece çarpmanın şiddetine değil, aynı zamanda yolcunun yapısına göre de değiştiriyor. Örneğin daha ciddi bir çarpışmada daha iri bir yolcu için kemer daha yüksek direnç gösterebilirken daha hafif bir kazada daha küçük yapılı bir yolcunun zarar görmemesi için daha yumuşak bir ayar devreye alınıyor.

Bu ileri düzey teknoloji Volvo’nun 50 yılı aşkın süredir yürüttüğü kazalardan elde edilen verilerle besleniyor. Şirketin bugüne kadar analiz ettiği 80 binden fazla gerçek kazaya dayalı veri tabanı geliştirilen yeni güvenlik sisteminin algoritmalarının temelini oluşturuyor. Yalnızca yasal düzenlemeleri karşılamakla kalmayan bu sistem aynı zamanda Volvo’nun kendi belirlediği, sektörü ileri taşıyan güvenlik standartlarına da dayanıyor.

En dikkat çeken unsurlardan biri ise bu sistemin zamanla gelişmeye devam etmesi. Online güncelleme desteği sayesinde kemer ayarları ve koruma algoritmaları yazılım yoluyla sürekli olarak iyileştiriliyor. Böylece araç sahipleri, zaman içinde daha da gelişen bir güvenlik seviyesinden faydalanabiliyor. Volvo’nun bu adımı otomotiv güvenliğinde kişiselleştirmenin kapılarını ardına kadar aralıyor.

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