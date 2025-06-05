250 Bin TL İndirim! Chery'den Yaz Fırsatı!

Türkiye'ye geçtiğimiz dönemlerde giriş yapan ve özellikle de SUV modeller arasında güçlü bir yere sahip olan Chery, yaz ayına özel fırsatlarını kullanıcılar ile paylaştı. Bu noktada sıfır kilometre bir Chery sahibi olmak isteyen tüketiciler için cazip oranlar ile kredi ve nakit indirim desteği sunulmakta. Kurumsal ve bireysel müşteriler için sunulan fırsatlar ve fiyat listesi ise haberimizde...

Chery Haziran Kampanyaları ve Kredi Oranları!

Chery Haziran ayı boyunca modellerine özel olarak sunduğu kampanyalarla kullanıcılarına cazip fırsatlar sağlıyor. TIGGO7 PRO MAX serisinin Intelligent versiyonunda 230 bin TL, Exceptional versiyonunda ise tam 250 bin TL indirim uygulanıyor.

7 koltuk özelliği ile geniş aileler için öne çıkan TIGGO8 PRO MAX modelinde ise bireysel müşterilere 200 bin 000 ile 250 bin 000 TL arasında indirim sağlanırken ticari müşterilere özel olarak hem 250 bin TL nakit indirimi hem de 600 bin TL’ye kadar yüzde 0 faizli kredi imkânı sunuluyor.

Daha kompakt ve sportif tasarımıyla şehir içi kullanım için tercih edilen OMODA 5 PRO modelinde ise Intelligent versiyon için 200 bin 000 TL, Exceptional versiyon için 225 bin TL indirim yer alıyor.

Ayrıca marka sadece nakit indirimiyle değil aynı zamanda finansman desteğiyle de kullanıcıların alım gücüne katkı sunuyor. 600 bin TL’ye kadar 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi kampanyası özellikle ticari müşteriler için büyük avantaj sağlıyor.

Bu sayede araç sahibi olmak isteyen kullanıcılar daha düşük maliyetle ödeme planı oluşturabiliyor. Kampanyalar Haziran sonuna kadar geçerli olurken, sınırlı araç stoğu olduğu bilgisine de ekleyelim. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...