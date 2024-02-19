Gemini 1.5 Pro, Rakiplerini Geride Bırakacak: 6 Farklı Yeteneği Herkesi Şimdiden Şaşırttı!

Google, geçtiğimiz günlerde Gemini 1.5 Pro modelini duyurmuştu. 1.0 modelini tüm kullanıcıların kullanımına açan Google, Gemini 1.0 Ultra'yı izin listesi üzerinden kullanıcıların kullanımına açıyor.

Aynı zamanda yeni Gemini 1.5 Pro modeli de duyuruldu. Mevcut Pro modelinin güncellenmiş versiyonu olan Gemini 1.5 Pro, şirketin amiral gemisi modeli Gemini 1.0 Ultra seviyesinde bir performas sergiliyor.

1.5 Pro'nun, ayrıca bir milyon tokenlik bir bağlam penceresine de sahip. X'te başka bir yapay zeka aracının kurucusu olan Rowan Cheung, Gemini 1.5 Pro'ya erken erişim elde etti ve X üzerinden takipçilerine Gemini'nin yeni modelinin yeteneklerini gösterdi.

1. Breaking down + understanding a long video



I uploaded the entire NBA dunk contest from last night and asked which dunk had the highest score.



Gemini 1.5 was incredibly able to find the specific perfect 50 dunk and details from just its long context video understanding! pic.twitter.com/01iUfqfiAO — Rowan Cheung (@rowancheung) February 18, 2024

Gemini 1.5 Pro Neler Yapabiliyor?

Rowan Cheung, yaptığı testleri ve Gemini 1.5 Pro'nun yeteneklerini göstermeden önce bu modelin Sora'nın gölgesinde kalmasından yakındı. Google DeepMind tarafından erken erişim izni açılan kullanıcı, ilk olarak uzun bir videoyu analiz ederek başlıyor.

Uzun bir NBA video ekleyerek bu maçla ilgili özet isteyen kullanıcı ayrıntılı bir şekilde cevap alabildiğini söyledi. Aynı zamanda hangi filmi izlemesine yardımcı olmak için de yüksek bir performans sergileyen Gemini 1.5 Pro, sadece bir avuç insanın hala konuştuğu bir dile dahi çeviri yapabiliyor.

5. Finding, understanding, and explaining a small figure in a long paper.



Gemini 1.5 was able to extract "table 8" from the Gemini 1.5 Pro paper by DeepMind and explain what the table meant.



Again, note the details here. pic.twitter.com/gqh4lYYUgb — Rowan Cheung (@rowancheung) February 18, 2024

Cheung'un yaptığı en dikkat çekici test ise Gemini 1.5'e OpenAI'ın yeni yapay zekası Sora'yı sormak oldu. Sosyal medyada en çok paylaşılan kedi videosu için yapay zeka tarafından üretilebileceğinin temel noktalarını vurgulaması oldukça etkileyici.

Bunun gibi birkaç farklı daha test yapan ve Gemini 1.5 Pro'nun yeteneklerini takipçileriyle paylaşan kullanıcı bizlere gösteriyor ki Google'un bu son yapay zeka modeli oldukça iddialı. Herkesin kullanımına açıldığı zaman oldukça ses getirecek bir model olduğunu söylemek mümkün.