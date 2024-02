Gemini 1.5 Pro, Rakiplerini Geride Bırakacak: 6 Farklı Yeteneği Herkesi Şimdiden Şaşırttı!

Google, geçtiğimiz günlerde Gemini 1.5 Pro modelini duyurmuştu. 1.0 modelini tüm kullanıcıların kullanımına açan Google, Gemini 1.0 Ultra'yı izin listesi üzerinden kullanıcıların kullanımına açıyor.

Aynı zamanda yeni Gemini 1.5 Pro modeli de duyuruldu. Mevcut Pro modelinin güncellenmiş versiyonu olan Gemini 1.5 Pro, şirketin amiral gemisi modeli Gemini 1.0 Ultra seviyesinde bir performas sergiliyor.

1.5 Pro'nun, ayrıca bir milyon tokenlik bir bağlam penceresine de sahip. X'te başka bir yapay zeka aracının kurucusu olan Rowan Cheung, Gemini 1.5 Pro'ya erken erişim elde etti ve X üzerinden takipçilerine Gemini'nin yeni modelinin yeteneklerini gösterdi.

1. Breaking down + understanding a long video



I uploaded the entire NBA dunk contest from last night and asked which dunk had the highest score.



Gemini 1.5 was incredibly able to find the specific perfect 50 dunk and details from just its long context video understanding! pic.twitter.com/01iUfqfiAO