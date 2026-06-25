GTA 6'nın Ultimate Sürümünü 500 TL İndirimle Almak Mümkün

Grand Theft Auto VI olarak da bilinen GTA 6 ön siparişe açıldı. Açık dünya türündeki oyunun standart ve ultimate olmak üzere iki farklı sürümü bulunuyor. Birçok avantaj içeren ultimate sürümünü daha uygun fiyata satın alabilmek mümkün. Bu kampanyanın yalnızca PlayStation 5 için geçerli olduğunu belirtelim.

GTA 6'nın Ultimate Sürümü İndirimli Nasıl Satın Alınır?

Eneba sitesine girin.

"PlayStation Network Card 5000 TRY (TR) PSN Key TURKEY" isimli PlayStation kartını seçin.

Sağ tarafta bulunan "İndirim kodunuz var mı?" yazısına tıklayın.

FINALLY kodunu girin.

Satın alma işlemini gerçekleştirin.

Gelen kodu PlayStation mağazasında kullanın.

Yüklenen para ile GTA 6 Ultimate sürümünü indirimli satın alabilirsiniz.

PlayStation mağazasında GTA 6'nın standart sürümü 3 bin 999 TL, Ultimate sürümü ise 4 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Oyun alışveriş platformu Eneba'da şu anda bir kampanya mevcut. Bu kampanya sayesinde Ultimate sürümü 500 TL daha ucuza satın alabilmek mümkün. Bu kampanyadan yararlanmak için "PlayStation Network Card 5000 TRY (TR) PSN Key TURKEY" isimli PlayStation kartını seçin.

Web sayfasının sağ tarafında yer alan "İndirim kodunuz var mı?" yazısına tıklayın. Bir sonraki adımda FINALLY kodunu yazıp "Uygula" butonuna basın. Bu adımı uyguladığınız takdirde 500 TL değerinde bir indirim uygulanacak. Satın alma işlemini gerçekleştirdikten sonra PlayStation mağazasında geçerli bir kod gönderilecek.

Kodu PlayStation mağazası üzerinden uyguladıktan sonra PlayStation cüzdanına para yüklenecek. Bu para ile Grand Theft Auto 6'nın Ultimate sürümünü 500 TL indirimli şekilde satın alabilirsiniz. Elbette 5000 TL'lik farklı bir oyun için de bu yöntemi uygulayabilirsiniz.

GTA 6 Fragmanı

GTA 6'nın Yurt Dışı Fiyatı Ne Durumda?

Amerika Birleşik Devletleri'nde PlayStation ve Xbox mağazalarında GTA 6'nın standart sürümü 79.99 dolar, ultimate sürümü ise 99.99 dolar fiyat etiketiyle satılıyor. 79.99 dolar, güncel kur ile birlikte 3 bin 720 TL, 99.99 dolar ise güncel kur ile birlikte 4 bin 650 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de PlayStation ve Xbox mağazalarında standart sürüm 3 bin 999 TL, ultimate sürüm ise 4 bin 999 TL fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı.

GTA 6 Neden PC'de Ön Siparişe Açılmadı?

Rockstar Games'in TA 6'yı ilk günden PC'ye çıkarmama kararı, şirketin yıllardır uyguladığı bir stratejiye dayanıyor. Daha önce GTA 5 ve Red Dead Redemptiom 2 de PC'ye geç gelmişti. Konsolların donanımı standart olduğu için bu cihazlar için oyun geliştirmek PC'ye kıyasla daha kolaydır.

Bilgisayar tarafında çok sayıda işlemci, ekran kartı ve RAM kapasitesi kombinasyonları mevcut. GTA 6 gibi bir oyunun optimizasyon ve çökme gibi bir sorun olmadan bilgisayarda çalışabilmesi için aylar boyunca çeşitli testler ve ayarlar yapılması gerekiyor.

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