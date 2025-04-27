Gemini Telefonların Dışında Çıkıyor: Akıllı Saat ve Arabalarda da Yapay Zeka Dönemi Başlıyor:

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın sevilen yapay zeka modeli Gemini ile ilgili sevindirici bir gelişme yaşandı. Yeni modelin kullanım alanını genişletmek adına farklı cihazlar için özel sürümler geliştirileceği bildiriliyor.

Aktarılanlara göre Gemini, yakın zamanda akıllı telefonların yanı sıra akıllı saatlerde ve Android tabanlı araç panellerinde kullanılabilecek.

Gemini Akıllı Saatler ve Otomobillerde Google Asistan'ın Yerini Alacak

Yapılan resmi açıklamaya göre Gemini, bu yıl içerisinde WearOS ve Android Auto işletim sistemleri ile uyumlu şekilde çalışmak için yeni özel sürümlere sahip olacak. Daha öncesinde yine bu yıl içinde yapay zeka modelinin Android tabletlere ve Google TV uygulamasına da entegre edileceği açıklanmıştı.

Google CEO'su Sundar Pichai'nin açıklamalarına göre, şirketin yapay zeka destekli modeli Gemini, diğer Android cihazlarda kullanıma sunulduktan sonra önümüz Google Asistan'ın yerini alacak. Şu anda kullanıcıların karmaşık sorularına yanıt verebilen ve telefondaki kamera gibi donanımları kontrol edebilen Gemini, yakında kazanacağı yeni yeteneklerle tam anlamıyla bir üst düzey akıllı asistan haline gelecek.

Öyle ki, modelin otomobillerde kullanılacak sürümünde, sürücülerin eller serbest bir şekilde sesli komutlarla araç içi sistemleri Gemini üzerinden kontrol edebileceği belirtiliyor. Google’ın hedefi ise oldukça net: 2025 yılı sona ermeden Gemini'yi Google Asistan’ın yerini alacak şekilde geliştirmek ve kullanıcılara çok daha kapsamlı bir deneyim sunmak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Gemini Google Asistan'ın yerini almalı mı? Yorumlarda buluşalım...