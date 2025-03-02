Gemini'nin En Sevilen Özelliklerinden Biri Daha Ücretsiz Oldu!

Son zamanlarda ünlü yapay zeka modeli Gemini'nin ücretli abonelere özel olan özelliklerini herkese sunmaya başlayan Google, kısa bir süre önce bu özelliklere bir yenisini daha ekledi. Şirket, belki de pek çok kullanıcının yararlanmak için abone olduğu bir özelliği ücretsiz şekilde kullanılabilir hale getirdi.

Bahsettiğimiz özellik Gemini'nin hafıza ve bilgi kaydetme özelliği. Gemini şimdiye kadar ücretli abonelere sunulan bu özellikle kullanıcılarla olan sohbetlerini hatırlayabiliyor ve gelecek konuşmalarını buna göre şekillendirebiliyordu. Söz konusu özellik, Google'ın aldığı bir kararla artık herkesin erişimine açıldı.i

Gemini'nin Hafıza Özelliği Tüm Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu

Geçtiğimiz kasım ayında Gemini Advanced aboneleri için hayata geçirilen bilgi kaydetme ve hafıza özelliği, yapay zeka aracının kullanıcıların hayatı, işi ve kişisel tercihleriyle ilgili bilgileri kaydetmesine olanak tanıyor. Bu sayede kullanıcılar da her defasında aynı bilgileri paylaşmak zorunda kalmadan, Gemini'nin bu bilgilere göre yanıt vermesini sağlıyor. Söz konusu özellik, ayarlar bölümünden aktifleştirilebildiği gibi kullandıktan sonra Gemini'nin kaydettiği sohbet verileri de kolayca silinebiliyor.

Aktarılanlara göre Google, kısa bir süre önce yeni bilgi kaydetme özelliğini ücretsiz kullanıcılara kademeli olarak sunmaya başladı. Özelliğin birkaç hafta içerisinde herkes için erişilebilir hale gelmesi bekleniyor. Gelişmeler için takipte kalın!

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