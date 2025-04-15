Google'ın Yeni Özelliği Sayesinde Galeride Fotoğraf Arama Çilesi Bitiyor

Hiç galerinizde eski bir fotoğrafı aradığınız ve bulamadığınız oldu mu? Muhtemelen bu yazıyı okuyan her akıllı telefon kullanıcısının başına gelen bu durum AI sayesinde tarih oluyor. Google'ın yapay zeka asistanı Gemini, kullanıcıların Google Fotoğraflar'da arama ve analiz yapmasına olanak tanıyan yeni bir özellik sunuyor. Ancak ne yazık ki bu özellik şimdilik Türkiye'de kullanılamıyor.

Google Fotoğraflar, Gemini ile Entegre Çalışacak

Gemini'nin Google Fotoğraflar entegrasyonu ABD'de kullanıma sunuldu. Android kullanıcılar bundan sonra Gemini uygulaması üzerinden fotoğraflarını arayabiliyor, belirli görselleri bulabiliyor ve hatta fotoğraflardaki bilgileri sorgulayabiliyor.

Özelliği aktif etmek için Gemini uygulamasında profil ikonuna dokunup "Uygulamalar" sekmesinden Google Fotoğraflar’ı seçmeniz yeterli. Ardından ise tek yapmanız gereken Gemini’ye bazı komutlar vermek. Örneğin "2022'deki yaz tatilinde gittiğimiz antik kentin adı neydi?" ya da "Oğuz'un son doğum gününü nerede kutlamıştık?" gibi sorular sorduğunuzda Gemini bunları yanıtlayabiliyor.

Fotoğraflardan bilgi çekmek için de Gemini'yi kullanabilirsiniz. "Oğuz'un arabasının plakası neydi?" ya da "Annemin TC kimlik numarası neydi?" gibi sorular size o galerinizde olan fotoğraflardan bilgi sunabilir. Ayrıca Gemini üzerinden bulduğunuz bir fotoğrafı başka bir uygulamaya sürükleyip bırakabilirsiniz. Ancak şimdilik bu işlem şimdilik tek fotoğrafla sınırlı.

Ne yazık ki bu özellik şu an yalnızca ABD'de ve İngilizce dil seçeneği ile erişilebilir. Bu nedenle denemek isteyen kullanıcılarının telefonların konumunu ve dilini değiştirmesi gerekiyor. Ancak Google'ın yakın zamanda Türkiye dahil olmak üzere tüm dünyada kullanıma sunacağını söyleyebiliriz.