Gemini’ye Gelen Yeni Özellikle Beraber Zamanınız Artık Size Kalacak!

ABD merkezli teknoloji devi Google, ünlü yapay zeka aracı Gemini'yi geliştirmeye hız kesmeden devam ediyor. Şirket son olarak, bu kez de yapay zeka ile görsel üreten kullanıcıları memnun edecek yeni bir özelliği hayata geçirdi.

Resmi açıklamaya göre, kullanıcıların platform üzerinden oluşturdukları ya da yükledikleri görselleri doğrudan Gemini ile düzenleyebilmesini sağlayan yeni düzenleme seçeneği kısa bir süre önce kullanıma sunuldu. Bu yenilik sayesinde, görsel düzenlemek için farklı uygulamalarla zaman kaybetmeden görsel düzenleme işlemleri tamamlanabilecek.

Üretilen Veya Yüklenen Tüm Görseller Gemini İle Düzenlenebilecek

Yeni güncellemeyle birlikte kullanıcılar artık Gemini ile sohbet ederek görseller üzerinde detaylı düzenlemeler yapabiliyor. Arka plan değiştirme, objeleri farklı öğelerle değiştirme ya da yeni detaylar ekleme gibi pek photoshop işlemi, bundan böylefarklı bir uygulamaya başvurmaktansa doğrudan Gemini üzerinden yapılabilecek.

Şirket tarafından paylaşılan örnekler arasında, bir kişinin farklı saç rengini değiştirmek veya arka plandaki ögeleri birkaç kelime ile yeniden oluşturmak gibi detaylı düzenleme işlemlerinin artık kolayca tamamlanabildiğini görüyoruz.

Bu tarz gelişmiş düzenleme imkanları bazı kullanıcılar için deepfake riski taşıyor gibi görünse de Google bu konuda da önlem almış durumda. Şirket, Gemini tarafından düzenlenen veya oluşturulan tüm görsellere görünmez bir filigran eklendiğini, bu sayede hangi görselin yapay zeka ile düzenlendiği ufak bir taramayla anlaşabileceğini belirtiyor.

Peki siz Gemini'ye gelen yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...