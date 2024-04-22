Gemini Rakiplerine Yetişiyor: Mobilde Yanıtlar Eş Zamanlı Okunabilecek!

Günümüzde hemen hemen her alanda yapay zeka kullanılıyor. Muhtemelen çok uzun bir zaman da böyle devam edecek. Bu nedenle, telefonlardaki yapay zeka uygulamalarının sık sık iyileştirilmesi büyük önem taşıyor. Android Authority'nin paylaştığı habere göre Google, yapay zeka uygulaması Gemini'ye kullanışlı bir özellik eklemek için çalışıyor.

PiunikaWeb ve AssembleDebug, Gemini'nin yanıtının üretilirken okunmasına olanak tanıyan yeni bir özelliği gün yüzüne çıkardı. Şu anda yanıtı okuyabilmek için tamamının üretilmesini beklemeniz gerekiyor, ancak yeni özellik uygulamayı web sürümüyle aynı seviyeye getirecek.

Gemini'nin Yanıtının Tamamı Üretilmeden Önce Okunabilecek

Gemini, tam anlamıyla sorunsuz bir şekilde kullanıma açılmadı. İlk olarak Google Bard olarak adlandırılan bu uygulama, diğer yapay zeka rakiplerine kıyasla biraz eksik kaldı. Ancak şimdi Google'ın sonunda yetişmeye başladığı görünüyor.

Yapılan iyileştirmenin oldukça faydalı olacağı düşünülüyor. Özellikle sabırsız kullanıcılar için çok işlevsel olacak. Artık yanıt üretilirken sıkılmayacaklar ve üretilen yanıtı satır satır okuyabilecekler.

Web sürümü zaten kullanıcıların gerçek zamanlı olarak okumasına izin veriyor. Bu çoğu yapay zeka sohbet botunun çalışma şekli olduğundan, Gemini'nin Android uygulaması için nispeten gecikmiş bir özellik.

PiunikaWeb yakın zamanda Gemini'ye gelecek başka bir güncellemeyi de duyurdu. Artık Spotify ve diğer müzik hizmetlerini kontrol edebilecek. Bu aslında oldukça büyük bir gelişme çünkü bu, Google Asistan ile karşılaştırıldığında Gemini'nin eksik olduğu ana unsurlardan biriydi.