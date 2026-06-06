Gemini'a Yeni Özellik Geliyor! Her Sorunu Hızlıca Çözeceksiniz

Google her ne kadar yapay zeka alanında giderek büyüyen rekabet ortamına geç katılmış olsa da geliştirdiği modeller ile dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Yavaş ve doğru adımlarla geliştirilen Gemini, bugün kod yazma, fikir bulma, görsel ve video oluşturma, müzik hazırlama ve daha birçok konuda oldukça büyük destek sağlıyor.

Ne var ki bazen çok daha kapsamlı bir sorun giderme adımları gerekebiliyor. Google da bunun farkında olarak kullanıcılara büyük kolaylık sağlayacak bir özellik için kollarını savadı. Hatta bu özellik şimdiden bazı kullanıcıların karşısına çıkmaya başlamış durumda. Yeni özellik genel kullanıma açıldığında bir sorunu oldukça hızlı şekilde çözmek mümkün hâle gelecek.

Gemini'a Nasıl Bir Özellik Geliyor?

Google, Troubleshooting (Sorun Giderme) özelliği üzerinde çalışmaya başladı. X (eski adıyla Twitter) üzerinden paylaşılan ekran görüntülerine ve çok sayıda kullanıcıdan gelen geri bildirimlere göre yeni özellik, bazı Gemini kullanıcılarının model seçeneklerinin arasında yer almaya başladı. Kullanıcılar, bu özelliği etkinleştirdiğinde karşılaştığı teknik sorunlar hakkında yapay zekadan çok daha spesifik sorun giderme adımları alabilecek.

Gemini, yeni özellik etkinken kendine yöneltilen bir soruya standart paragraflarla cevap vermeyecek. Kullanıcıya rehberlik etmek adına düz metin açıklamalarının yanında etkileşimli yönlendirmelerde de bulunacak. Örneğin bir kullanıcı arabasının çalışmadığını belirtti ve günlük hayatta hemen hemen herkesin karşılaşabileceği bu probleme karşı Gemini da olası nedenleri sıraladı, kullanıcının yaşadığı sorunu netleştirmek adına aralarından seçim yapabileceği birçok seçenek gösterdi.

Gemini'ın Sorun Giderme ile Sohbet Modu Arasındaki Fark Nedir?

Sorun giderme özelliği, Gemini'ın standart sohbet modundan önemli bir farkı bulunuyor. Yapay zeka, size bir yanıt getirirken rastgele tahminlerde bulunmuyor. Bunun yerine doğrulanmış bilgiler sunmaya ve mevcut soruna öncelik vererek çözüm yolları sıralamaya odaklanıyor. Bu özellik etkinken aslında yapay zekanın mümkün olduğunca sınırlandırılması sağlanıyor. Böylece konu dışına çıkması ve yanlış yönlendirmesi gibi olası risklerin de büyük ölçüde önüne geçiliyor.

Bir diğer önemli fark, sorun giderme modunun normal sohbetlerde sık sık karşılaşılan uzun ve gereksiz girişlerden tamamen arındırılmış olması. Standart bir sohbet başlatıldığında Gemini sizinle mümkün olduğunca samimi konuşmaya çalışır. Resmî dilin biraz dışına çıktığınızda sanki en yakın arkadaşınızmış gibi hitap etmeye başlar fakat bu modda yapay zeka samimiyet kurmakla ilgilenmiyor, kullanıcının sorununu ortadan kaldırmaya yoğunlaşıyor.

Gemini'nin Sorun Giderme Özelliği Ne Zaman Sunulacak?

Gemini, yeni sorun giderme özelliğinin dünya genelindeki kullanıcılara tam olarak ne zaman sunacağı hakkında henüz resmî açıklamada bulunmadı. X'teki bazı kullanıcılara göre özellik şu an sadece bazı hesaplarda görülüyor. Bu da özelliğin şimdilik test edildiğini, ilerleyen haftalarda Türkiye de dahil olmak üzere tüm ülkelerdeki kullanıcıların erişimine açılabileceğini gösteriyor.

Editörün Yorumu

Doğrusunu söylemek gerekirse Google'ın yapay zekayı günlük hayatın bir parçası hâline getirme yönündeki adımları beni endişelendiriyor. Yapay zeka destekli gelişmiş sohbet botlarının yaygınlaşması ile zaten araştırma ve öğrenme isteğinde genel olarak ciddi bir düşüş meydana geldi.

Bu tür özelliklerle birlikte araştırma ve doğrulama süreçleri çoğu kişi tarafından tamamen görmezden gelinmeye başlanacak. Olumsuz etkileri belki şimdi herkes tarafından hissedilmiyor ama bundan birkaç yıl sonra geri dönüşü olmayan bir yola gireceğiz, etkilerini ise herkes görecek.