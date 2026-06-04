Yapay Zeka Yarışının Kazananı Belli Oldu! Yanına Yaklaşılmıyor

OpenAI, 2022 yılının sonuna doğru ChatGPT'yi genel kullanıma açtı ve teknoloji şirketleri, beklenmedik bir durumun içine girdi. O zamandan bu yana Google ve daha birçok teknoloji devi, yapay zeka yarışında geri kalmamak için kıyasıya mücadele veriyor. ChatGPT ile kırılan yeni rekora bakılacak olursa bu yarışın kazananı çoktan belli oldu.

ChatGPT ile Ne Rekoru Elde Edildi?

ChatGPT'nin dünya genelindeki aylık aktif kullanıcı sayısı, 1 milyarın üzerine çıktı. Üstelik bu, ilk genel kullanıma açılmasından sadece 3 yıl sonra gerçekleşti. Bu önemli eşiği şimdiye kadarki en hızlı şekilde aşan yapay zeka destekli sohbet botu, TikTok, YouTube ve hatta Instagram gibi popüler uygulamaları bile geride bırakmayı başardı.

Paylaşılan verilere göre 2026 yılının ilk çeyreğinde Anthropic'in Claude uygulamasını yükleyen kişiler, uygulamayı yükledikten bir ay sonra ChatGPT'de daha az zaman geçirmeye başladı. Aslına bakılacak olursa bu da Claude'ın sadece merak için indirilmediğini, günlük hayatta ChatGPT'nin yerini almaya başladığına işaret ediyor. Tabii, bu sadece o dönem için geçerli. Daha sonra sohbet botuna eski ilgi düzeyine yeniden kavuştu.

Hatırlayacak olursanız Anthropic, yapay zeka modellerinin gelişmiş akıl yürütme yeteneklerinin Pentagon tarafından ileri seviye askeri amaçlı kullanımına karşı gelerek doğrudan destek vermeyi reddetmişti. Bunun yerine sadece siber savunma gibi alanlarda kullanılmasına imkân tanımayı tercih etmişti.

OpenAI, Anthropic'in aksine Pentagon ile resmî olarak çalışmaya yeşil ışık yaktı. Bu da hem şirket içinde hem genel kullanıcı kitlesi tarafından büyük tepki toplanmasına sebep oldu. Daha sonra geri adım atıldı ve zaman içinde yapay zeka şirketine karşı verilen tepkiler de sönmeye başladı. Gelinen noktada ise ChatGPT, dünya çapında etkisini hissettiren bir numaralı yapay zeka destekli sohbet botu olarak öne çıkıyor.

Kullanıcılar Neden En Çok ChatGPT'yi Tercih Ediyor?

Piyasaya sonradan sürülen birçok yapay zeka destekli sohbet botu bulunuyor. Bunlara örnek olarak Google Gemini, Claude ve Grok'u verebiliriz. Ne var ki her biri oldukça gelişmiş modeller olsa da en çok ChatGPT ön plana çıkıyor. Bunun en önemli sebeplerinin başında elbette önce davranan şirket olmak geliyor.

İlk olarak Kasım 2022'de herkesin erişimine açılan sohbet botu, tüm internet kullanıcılarının erişebildiği ilk gelişmiş yapay zeka destekli sohbet botu oldu. Bir noktadan sonra artık Google'ın arama motoru gibi hafızalarda önemli yere sahip hâle geldi. Elbette ki bunun üzerinde Microsoft'un şirkete yaptığı büyük yatırımın da etkisi oldukça büyük.

OpenAI'ın yapay zeka modellerine erişim gibi avantajlara sahip olan Microsoft, ilk dönemde OpenAI'ın en büyük yatırımcısı olmuştu. Bu teknolojinin yaygınlaşmasında kritik rol oynayan teknoloji devi, bu anlaşma sayesinde kendi yapay zeka asistanı Copilot'ı dahi piyasaya sürdü ki bu sohbet botu da bugün Windows PC kullanan herkes tarafından biliniyor.

Editörün Yorumu

OpenAI'ın ChatGPT ile elde ettiği bu başarı, bana göre bir tesadüf değil. Şirket oldukça uzun bir zamandan beri sohbet botunu tüm dünyaya ulaştırmaya çalışıyor. Bu nedenle ChatGPT'nin 1 milyar eşiğini en hızlı aşan uygulama hâline gelmesi zaten beklenebilir bir durumdu. Google gibi rakipleri eğer hızlanmazsa onu ileride yakalaması epey zor olabilir.