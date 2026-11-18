GTA 6'yı çıkar çıkmaz oynamak isteyen PlayStation 5 sahiplerinin 19 Kasım'dan önce yapması gereken bir iş daha var. Sony, oyunun çalışması için oyun konsollarında en yeni sistem güncellemesinin yüklü olmasını zorunlu tutuyor. Oyunu önceden indirip çıkış saatini bekleyenler de bu şartı karşılamak zorunda.

GTA 6, Hangi PS5 Güncellemesini Gerektiriyor?

Sony'nin yüklenmesini şart koştuğu güncelleme, 26.07-14.23.00 sürüm numarasını taşıyor. 17 Kasım'da sunulmaya başlanan güncellemenin boyutu ise yaklaşık 1,3 GB'a denk geliyor. Şirket, güncellemeyi son dakikaya bırakmamanızı istiyor. İnternet hızınıza bağlı olarak indirme ve kurulum işlemi zaman alabilir. GTA 6'nın çıkışında konsolun başında güncelleme beklemek istemiyorsanız işlemi önceden tamamlamanızda fayda var.

Sony, GTA 6 İçin Neden Güvenlik Güncellemesi İstiyor?

Sony'nin resmî sistem güncellemesi notlarına baktığımızda GTA 6 ile ilgili herhangi bir teknik açıklama bulunmuyor. Şirket, yeni sürümde sadece sistem yazılımına yönelik bazı güvenlik düzeltmeleri yaptığını belirtiyor. Bir önceki 26.07-14.22.00 sürümünde de güvenlik düzeltmeleri yer alıyordu.

Art arda gelen bu iki güncelleme ve son zamanlarda yaygınlaşan PS5 jailbreak çalışmaları göz önüne alınacak olursa bunların konsolun kırılmasına sebep olabilen açıklarla ilişkili olması mümkün. Tabii, Sony, oyunun neden özellikle bu sürümü gerektirdiğini henüz açıklamadı. O yüzden bu şimdilik yalnızca bir tahminden ibaret.

PS5 Güncellemesi Yüklenirse GTA 6 Ne Zaman Oynanabilecek?

PlayStation 5 için yayınlanan son güncellemeyi yükleyip hazır hâlde bekleyen oyuncular, 19 Kasım 2026 tarihinde açık dünya oyunları arasına katılacak Grand Theft Auto VI'yı oynama imkânına sahip olacak. Aradan geçen 10 yılı aşkın sürenin ardından oyunu hiçbir engel olmadan deneyimleyebilecekler. PS5 haricinde Xbox Series X / S kullanıcıları da GTA 6'yı oynayabilecek. Eğer oyunu satın almanıza rağmen henüz yüklemediyseniz beklememek için şimdiden yüklemenizi öneririz.

Editörün Yorumu

Sony'nin güvenlik güncellemesini yüklemeyi zorunlu tutmasının son zamanlarda sıkça görülen jailbreak sorunları ile ilişkili olabileceğini düşünüyorum. GTA 6'nın çıkış gününde eğer Sony'den bir hamle gelmeseydi şirket açısından beklenmedik sorunlarla karşılaşılabilirdi. Açıkçası beklediğim bir hareketti ve şirket de geç kalmadan gerekli adımı attı.