Grand Theft Auto VI olarak da bilinen GTA 6'nın inceleme ambargosu kalktı ve oyuna yönelik ilk değerlendirmeler yayınlanmaya başladı. Açık dünya türündeki oyun, 2026'nın şu ana kadarki en yüksek puanlı yapımı oldu. Rockstar Games de kendi tarihindeki en yüksek Metacritic puanına ulaştı.

GTA 6'nın İnceleme Puanları Neler?

GTA 6, 99 puanla Rockstar Games'in önceki rekorunu kırdı. Stüdyonun bugüne kadarki en yüksek Metacritic puanı, 98 puan alan GTA 4'e aitti. GTA 6'ya Game Informer, Vice, DualShockers, GamesRadar+, Screen Rant ve GameSpot 100 puan, The Games Machine 99 puan, Wccftech 96 puan verdi. İnceleme puanlarının bir kısmı şu şekilde:

Game Informer: 100 puan

GameSpot: 100 puan

GamesRadar+: 100 puan

Screen Rant: 100 puan

DualShockers: 100 puan

Push Square: 100 puan

EuroGamer: 100 puan

GamingBolt: 100 puan

VGC: 100 puan

The Games Machine: 99 puan

Wccftech: 96 puan

The New York Tiames: 90 puan

Grand Theft Auto serisinin önceki oyunları da yıllar boyunca yüksek puanlar almıştı. GTA 6'nın mevcut skoru, serinin en başarılı oyunlarından GTA IV, GTA V ve San Andreas gibi yapımların aldığı değerlendirmeleri geride bırakıyor. GTA V, 2013 yılında PS3 ve Xbox 360 için yayınlandığında 97 puan almıştı. GTA III de aynı puana ulaşırken San Andreas ve Vice City 95 puanla değerlendirilmişti. Serinin diğer oyunlarının puanları da şöyle:

GTA 6 Ne Zaman Çıkacak?

GTA 6, 19 Kasım 2026 tarihinde PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için çıkacak. PC sürümünün ise 2027 yılının şubat ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu arada GTA 5'in de PC platformuna geç geldiğini belirtelim. Oyunun konsol sürümü 2013'te, PC sürümü ise 2014'te çıkmıştı.

GTA 6'nın Fragmanı

GTA 6'yı Tamamen Bitirmek Kaç Saat Sürecek?

GTA 6'daki tüm içerikleri tamamlamanın yaklaşık 200 saat süreceği tahmin ediliyor. Bu tahmin, GTA 5'in yüzde 100 tamamlanması için gereken sürenin iki katından daha fazla. İddiaya göre oyun beş farklı bölümden oluşacak ve yaklaşık 100 görev içerecek. Bu görevlerin tamamlanması için 50 saat gerekecek.

Editörün Yorumu

Bence GTA 6'nın 99 puana ulaşması, oyunun çıkışından önce oluşan beklentilerin boşuna olmadığını gösteriyor. Eleştirmenlerin verdiği puanlara bakılırsa oyuncuların yıllardır beklediğine değecek bir yapım geliyor. Tabii, benim asıl merak ettiğim, Rockstar Games'in başlangıçta büyük memnuniyet elde ettikten sonra bunu ne kadar uzun süre boyunca sürdüreceği.

Açıkçası ortada henüz çevrim içi mod yok. Eğer sadece hikâye modu ile değil, GTA 6 Online ile de oyunculara beklediğini verirse önümüzdeki birkaç yıl boyunca konuşulacak bir oyun olabilir. Takdir edersiniz ki GTA 5'in yıllar boyunca popülerliğini korumasında sadece hikâyesi değil, GTA Online'ın sunduğu içerikler de etkili oldu. Aynısını GTA 6'da görüp görmeyeceğimizi zaman gösterecek.