WhatsApp sohbetlerini yedeklemek için Android telefonlarda uzun zamandır Google Drive kullanılıyor. Fakat fotoğraf ve video paylaşmayı sevenler, zamanla Google'ın ücretsiz 15 GB depolama sınırına takılabiliyor. Bunun arkasında ise Gmail, Google Fotoğraflar ve WhatsApp yedeklerinin aynı alanı paylaşması var.

Şirket, Android için hazırladığı yeni özellikle kendi sunucularında da yedekleme seçeneği sunmaya başlıyor. Google Drive'a alternatif olarak kullanılabilecek bu hizmette 2 GB ücretsiz alan bulunuyor. Bu da sohbetlerinizi saklamak için tek seçeneğinizin Google Drive olmayacağı anlamına geliyor.

WhatsApp'ın Yeni Yedekleme Sistemi Nasıl Çalışacak?

WhatsApp, Google Drive seçeneğini kaldırmadan kendi sunucularını da yedekleme bölümüne ekliyor. Yenilenen bölümde hangi hizmeti kullanacağınızı seçebileceksiniz. Tercihinizi daha sonra değiştirmeniz de mümkün olacak. Örneğin mevcut sohbet yedeklerini Google Drive'da saklarken yeni yedeklemelerin için WhatsApp'ın kendi sunucularını seçebileceksiniz.

WhatsApp Kaç GB Ücretsiz Yedekleme Alanı Sunacak?

WhatsApp'ın yeni hizmetinde 2 GB ücretsiz depolama alanı bulunuyor. Mesajlarınız, fotoğraflarınız, videolarınız ve diğer sohbet verileriniz bu alanda saklanabilecek. Google'ın ücretsiz sunduğu 15 GB alan Gmail, Google Drive ve Google Fotoğraflar arasında ortak kullanılıyor. WhatsApp yedeklerini bu hesaptan ayırmak ise size diğer hizmetler için daha fazla boş alan bırakabilir.

WhatsApp Yedeklemeleri, Uçtan Uca Şifrelenecek mi?

WhatsApp'ın kendi sunucuları kullanılarak alınan yedekler, uçtan uca şifreleme desteğine sahip olacak ama ilk yedeklemeden önce bu özelliği etkinleştirmeniz şart olacak. Şifreleme seçeneğini etkinleştirmeden önce yedekleme işlemini başlatmamanız bu nedenle oldukça önemli.

WhatsApp'ın Yeni Yedekleme Özelliği Ne Zaman Gelecek?

WhatsApp'ın kendi sunucularında yedekleme seçeneği şu anda WhatsApp'ın Android beta versiyonunun 2.26.46.4 numaralı sürümünü kullanan bazı kişilere sunuluyor. WhatsApp'ın önümüzdeki haftalarda özelliği daha fazla kişinin erişimine açması bekleniyor. Tüm Android telefonlar için açıklanmış kesin bir çıkış tarihi ise şu ana kadar duyurulmadı. Özellik size sunulana kadar mevcut Google Drive yedekleme seçeneğini kullanmaya devam edebilirsiniz.

Editörün Yorumu

Google Drive için kullanıcılara ayrılan ücretsiz depolama alanı şu an 15 GB ama bu sadece doğrulama yapanlar için geçerli. Yeni açılan ve telefon numarası ile doğrulanmayan hesaplara sadece 5 GB'lık alan tanınıyor. Bu da kullanıcıların artık kullanılabilir depolama alanını her zamankinden daha çok sorun etmesine sebep oluyor. O yüzden ben WhatsApp'tan gelecek olan bu hamlenin zamanlamasını çok iyi buldum.

Tabii, 2 GB'lık alanın ne kadar yeterli olacağı da üzerine düşünülmesi gereken bir konu. Yıllardır WhatsApp kullanıyorsanız ve yüzlerce fotoğraf ve video biriktirdiyseniz açıkçası pek yeterli olmayabilir. Evet, sohbet geçmişini düzenli olarak yedekleyen ama çok fazla fotoğraf ve video saklamayanlar, bu alanı çok rahat kullanabilir ama aksi durumdaki kullanıcılar için WhatsApp'ın 2 GB'lık alan üzerine bir kez daha düşünmesi gerekebilir.