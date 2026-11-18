GTA 6 henüz PC'ye gelmedi. Hatta daha oyun konsollarında bile herkes tarafından doğrudan oynanamıyor. Kısa süre içinde erişime açılacak oyun üzerinde çalışmalar ise hâlâ devam ediyor. Bu doğrultuda oyunun görüntüleri RTX 5090 ile işlendi. PlayStation 5 Pro'dan alınan görüntüler, güçlü donanıma sahip bir bilgisayarda yapay zeka destekli görüntü işleme teknolojileriyle yeniden oluşturuldu.

Çalışmanın görsel karşılaştırmasında Lucia'nın hapishanede olduğu açılış sahnesi odak noktası olarak ele alındı. Standart konsol görüntüsüyle yeni görüntü arasındaki fark ise özellikle karakterin yüzünde, saçlarında ve kıyafetinde görüldü.

PS5 Pro Görüntüsü RTX 5090'a Nasıl Aktarıldı?

PlayStation 5 Pro, AVerMedia'nın harici görüntü yakalama kartıyla bilgisayara bağlandı. Bu kart, konsolun ekrana gönderdiği görüntüyü bilgisayara aktarıyor. OBS Studio üzerinden alınan görüntü, NeuralScreen v2.6.4 ile gerçek zamanlı olarak yeniden işlendi.

RTX 5090 bu sırada GTA 6'yı çalıştırmıyordu. Oyunun bütün hesaplamaları PS5 Pro tarafından yapıldı. Bilgisayar ise konsoldan gelen görüntüyü işleyerek daha ayrıntılı hâle getirdi. Dolayısıyla bu test, ekran kartının GTA 6'yı doğrudan çalıştırması durumunda alacağı FPS değerini göstermiyor.

https://t.co/pE8oFYcXyQ We started playing Grand Theft Auto VI on PlayStation 5 Pro connected via an AVerMedia capture card to a PC with Ryzen 7 9800X3D and GeForce RTX 5090. Using NeuralScreen v2.6.4, we enabled real-time NVIDIA DLSS 5 neural rendering and DLSS 4.5 6X frame generation in 4K. In the prison scene featuring Lucia Caminos, DLSS 5 overlaid photorealistic visual effects onto standard graphics, transforming skin structure, lighting, and shadows. The frame rate reached 280 FPS, delivering high motion smoothness. #GTA6 #GrandTheftAutoVI #DLSS5 #RTX5090 #PS5Pro #NVIDIA #PCGaming — GameGPU (@GameGPU_com) November 18, 2026

DLSS 5, GTA 6'nın Grafiklerini Nasıl Değiştirdi?

Öncelikle bilmeyenler için kısaca açıklamak gerekirse, DLSS 5, mevcut görüntüyü analiz ederek yüzlerin, saçların, kıyafetlerin ve ışığın daha gerçekçi görünmesini sağlayan yapay zeka destekli bir görüntü işleme teknolojisi. DLSS 5 uygulanan GTA 6'da Lucia'nın yüzündeki cilt dokusu ve saç telleri, işlem sonrasında çok daha belirgin hâle geldi.

Lucia'nın hapishane kıyafetindeki kıvrımlar bile daha ayrıntılı görüntülenebildi. Pencereden içeri süzülen ışığın karakterin yüzüne düşüşü de değişti. Standart görüntüde daha sınırlı kalan ışıklandırma, işlem sonrasında daha yumuşak ve gerçekçi bir görünüm kazandı.

GTA 6 DLSS 4.5 ile 286 FPS'ye Nasıl Ulaştı?

Çalışmada DLSS 4.5'in 6X kare oluşturma modu da kullanıldı. Bu teknoloji, ekran kartının oluşturduğu gerçek karelerin arasına yeni görüntüler ekliyor. 6X modunda her gerçek kare için beş yapay kare oluşturuluyor. FPS değeri test boyunca 262 ile 280 arasında değişti. En yüksek değer ise 286 FPS oldu. Elbette ki bu kadar yüksek bir değere ulaşılmasında yapay karelerin büyük payı bulunuyor.

Örneğin ekran kartının saniyede 30 gerçek kare oluşturduğunu düşünelim. Aralara beşer yapay kare eklendiğinde ekranda gösterilen toplam kare sayısı çok daha yüksek olabiliyor. Görüntü hareketleri daha akıcı görünür ama bu durum ekran kartının başlangıçta 180 gerçek kare oluşturduğu anlamına gelmiyor.

RTX 5090 Test Sırasında Ne Kadar Güç Tüketti?

Yapay zeka destekli görüntü işleme açıkken RTX 5090'ın kullanım oranı yüzde 62 ile yüzde 75 arasında kaldı. Çekirdek hızı 2.857 ile 2.917 MHz seviyelerinde seyretti. Ekran kartının sıcaklığı 57 ile 65 derece arasında ölçüldü.

Güç tüketimi 305W ile 368W arasında değişti. Sadece kare oluşturma özelliği açıkken GPU kullanımı yüzde 37 ile yüzde 40'a geriledi. Güç tüketimi de 189W ile 214W seviyesine düştü. Sistem yaklaşık 5,3 GB VRAM ve 12 GB'ın biraz üzerinde RAM kullandı. AMD Ryzen 7 9800X3D ise 5.225 MHz hızında çalıştı. İşlemcinin sıcaklığı 57 ile 63 derece arasında, güç tüketimi de 41W ile 48W arasında kaldı.

DLSS 5 Kullanılan GTA 6 İçin Nasıl Bir Donanım Kullanıldı?

Bileşen Detay İşlemci AMD Ryzen 7 9800X3D Ekran kartı NVIDIA GeForce RTX 5090 Konsol PlayStation 5 Pro Görüntü yakalama kartı AVerMedia Live Gamer ULTRA 2.1 GC553G2 Çözünürlük 4K Görüntü işleme NVIDIA DLSS 5 Kare oluşturma DLSS 4.5, 6X modu Ek yazılım NeuralScreen v2.6.4 Görüntü aktarımı OBS Studio Kayıt NVIDIA App

Editörün Yorumu

Lucia'nın yüzündeki ayrıntılar ve ışıklandırma, yapay zeka destekli görüntü işlemenin oyunlardaki doğru kullanımına dair çok iyi bir örnek olmuş. Açık dünya oyunlarında standartları epey değiştireceğini düşündüğüm GTA 6'yı PC'de oynamak için bekleyeler açısından bu çalışmanın çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Elbette ki bu sadece görsel kaliteye dair fikir sağlıyor. Performans konusunda aynısını söylemek mümkün değil. Bunun için de oyunun PC sürümünde yapılacak testleri beklememiz gerekiyor.