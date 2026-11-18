Google, yapay zeka destekli görsel oluşturma ve düzenleme aracı Google Pics için yeni bir model kullanmaya başladı. Nano Banana 2.1 ile birlikte görsellerin kalitesi artarken fotoğraflarda yapılan değişiklikler de daha kontrollü olacak. Yani bir fotoğraftaki nesneyi değiştirmek istediğinizde arka plandaki diğer ayrıntıların da değişmesi gibi olumsuzluklar artık daha az yaşanacak.

Google Pics'e Nano Banana 2.1 ile Gelen Yenilikler Neler?

Özellik Nano Banana 2.1 ile Gelen Yenilik Görsel kalitesi Daha ayrıntılı dokular ve doğal ışıklandırma Fotoğraf düzenleme Orijinal görsele daha sadık değişiklikler Metin oluşturma Daha temiz ve doğru yazılar Metin düzenleme Mevcut görsellerde daha başarılı yazı değişiklikleri İşlem hızı Önceki modele yakın hız

Nano Banana 2.1 ile Fotoğraflar Neden Daha Az Değişecek?

Nano Banana 2.1, verdiğiniz düzenleme komutuna daha sadık kalabiliyor. Google, yeni modelin istenmeyen değişiklikleri azalttığını belirtiyor. Örneğin bir fotoğraftaki kişinin kıyafetini değiştirmek istediğinizde arka plandaki nesnelerin veya yanındaki kişilerin de farklı görünmesi can sıkabiliyor. Yeni model, düzenleme istemediğiniz alanları daha iyi koruyor. Bu da fotoğrafın yalnızca üzerinde çalıştığınız bölümüne müdahale etmenizi kolaylaştırıyor.

Nano Banana 2.1 ile Görsellerdeki Yazı Sorunu Düzelecek mi?

Nano Banana 2.1 hem sıfırdan oluşturulan görsellerde hem de mevcut fotoğraflardaki yazıları düzenlerken daha doğru sonuçlar verebiliyor. Özellikle afiş ve sosyal medya görselleri hazırlarken bu iyileştirme işinize yarayabilir. Yapay zekaya bir görsel hazırlatıp üzerindeki yazıları kontrol etmek zorunda kalmak pek keyifli değildi. Google, yeni modelle bu sorunu da azaltmayı hedefliyor.

Nano Banana 2.1 ile Üretim Hızı Düşecek mi??

Google, görsel kalitesi ve düzenleme becerileri iyileşmesine rağmen yeni modelin önceki modele neredeyse aynı hızda çalıştığını söylüyor. Yani daha ayrıntılı görseller elde etmek için belirgin bir hız kaybı yaşamanız beklenmiyor.

Google Pics'in Yeni Modeli Kimlere Sunulacak?

Nano Banana 2.1, kullanıcılara sunulmaya başlandı. Google, yeni modelin bütün uygun hesaplarda görünmesinin üç günü bulabileceğini belirtiyor. Eğer şu abonelik ve hesap türlerinden birine sahipseniz yeni modelin kullanıma sunulup sunulmadığını kontrol etmeniz iyi bir fikir olabilir:

Google AI Pro, Plus ve Ultra

Google Workspace Business Standard ve Plus

Google Workspace Enterprise Standard ve Plus

Google AI Pro for Education

AI Expanded Access

Editörün Yorumu

Yapay zeka ile görsel düzenleme söz konusu olduğunda herkesin muhtemelen olumsuz bir deneyimi olmuştur. Eski modellerde küçük bir detayı değiştirmek istediğinizde arka plandaki önemli bir detay bozulabiliyordu. Bu da aynı görsel üzerinde uzun süreler boyunca uğraşmanıza sebep olabiliyordu. Bu sorun, Google Pics kullanıcılarının da epey bir zamandır canını sıkıyordu.

Neyse ki Nano Banana 2.1, orijinal görseldeki detayları korumakta ve daha az sorunlu yazılar üretmekte başarılı bir model. Google Pics, bu modele geçtiği için kullanıcılar artık çalışmalarını daha kısa sürede ve stressiz şekilde gerçekleştirebilir.