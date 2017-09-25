General Mobile'dan 200 TL İndirim Kampanyası

Türkiye'de en çok satan akıllı telefon markalarından olan General Mobile, harika bir kampanya ile müşterilerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Yeni kampanya kapsamında şirket, eski telefonunu getirenlere yeni telefonunu 200 TL indirimli satacak.

Başarılı akıllı telefon üreticisi General Mobile, yaptığı bu kampanyaya "Eskiyi Getir-Yeniyi Götür" ismini verdi. Yeni bir akıllı telefon sahibi olmak isteyen kullanıcılar, şirketin GM 5 Plus ve GM 6 modellerini 200 TL indirimli fiyattan alabilecek. Üstelik herhangi bir marka şarkının aranmadığını da belirtelim. Herhangi bir eski telefonu götürerek en güncel Android versiyonuna sahip bu telefonlara sahip olabilirsiniz.

General Mobile GM 6 Özellikleri

5 inç Full HD 720x1280 çözünürlüklü ekran

MediaTek Quad-core 1.5 GHz ARM Cortex-A53 1.5 GHz 4 Çekirdek işlemci

3 GB RAM

32 GB dahili depolama ve 128 GB'a kadar microSD kart desteği

13 MP arka kamera (çift Tonlu Dual-LED flaş, 30 fps'de 1080p Full HD video)

8 MP ön kamera (LED flaş, sabit odaklama)

3000 mAh pil

Android 7.1 Nougat (Yeni güncellemeleri de alacak)

General Mobile GM 5 Plus Özellikleri