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General Mobile'dan 200 TL İndirim Kampanyası

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Gökhan Abay
Gökhan Abay Mobil

Türkiye'de en çok satan akıllı telefon markalarından olan General Mobile, harika bir kampanya ile müşterilerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Yeni kampanya kapsamında şirket, eski telefonunu getirenlere yeni telefonunu 200 TL indirimli satacak.

Başarılı akıllı telefon üreticisi General Mobile, yaptığı bu kampanyaya "Eskiyi Getir-Yeniyi Götür" ismini verdi. Yeni bir akıllı telefon sahibi olmak isteyen kullanıcılar, şirketin GM 5 Plus ve GM 6 modellerini 200 TL indirimli fiyattan alabilecek. Üstelik herhangi bir marka şarkının aranmadığını da belirtelim. Herhangi bir eski telefonu götürerek en güncel Android versiyonuna sahip bu telefonlara sahip olabilirsiniz.

General Mobile 200 TL İndirim Kampanyası

General Mobile GM 6 Özellikleri

  • 5 inç Full HD 720x1280 çözünürlüklü ekran
  • MediaTek Quad-core 1.5 GHz ARM Cortex-A53 1.5 GHz 4 Çekirdek işlemci
  • 3 GB RAM
  • 32 GB dahili depolama ve 128 GB'a kadar microSD kart desteği
  • 13 MP arka kamera (çift Tonlu Dual-LED flaş, 30 fps'de 1080p Full HD video)
  • 8 MP ön kamera  (LED flaş, sabit odaklama)
  • 3000 mAh pil
  • Android 7.1 Nougat (Yeni güncellemeleri de alacak)

General Mobile GM 5 Plus Özellikleri

  • 5.5 inç 1080x1930 çözünürlüklü Full HD ekran
  • Qualcomm Snapdragon 617 1.5 Ghz 8 çekirdekli işlemci
  • 13 MP arka kamera (Dual-Led flaş, 30 fps'de 1080p video kaydı)
  • 13 MP ön kamera (Otomatik odaklama, LED flaş, HDR)
  • 3 GB RAM
  • 32 GB dahili depolama ve 128 GB'a kadar microSD kart desteği
  • 3100 mAh pil
  • Android 7.1 Nougat (Yeni güncellemeleri de alacak)

General Mobile GM6 Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı MOBİL General Mobile GM6 Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

General Mobile GM 5 Plus Teknik Özellikleri ve İncelemesi MOBİL General Mobile GM 5 Plus Teknik Özellikleri ve İncelemesi

ETİKETLER: General Mobile indirim kampanyası

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