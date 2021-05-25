General Mobile tarafından resmi sosyal medya kanallarından yapılan duyuru ile birlikte General Mobile GM 21 Plus özellikleri belli oldu. Peki yeni model tasarımı ve teknik özellikleri ile kulanıcılara neler sunmaya hazırlanıyor? İşte merak edilen tüm detaylar!

GM 21 Plus Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6.53 inç

6.53 inç Ekran Çözünürlüğü: HD+

HD+ Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran / Gövde Oranı: %90

%90 İşlemci: Helio G35

Helio G35 Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Depolama: 64 GB

64 GB Arka Kamera: Üçlü Kamera Kurulumu (Süper Çözünürlük ile Toplam 96 MP Çözünürlük)

Üçlü Kamera Kurulumu (Süper Çözünürlük ile Toplam 96 MP Çözünürlük) Ön Kamera: 8 MP

8 MP Güvenlik: Parmak İzi Sensörü (Arkada)

Parmak İzi Sensörü (Arkada) Batarya: 5.050 mAh

Tahmin edebileceğiniz üzere GM 21 Plus, henüz tamamen resmi bir cihaz değil. Bu nedenle teknik özelliklerin tümüne ya da fiyat bilgisine sahip değiliz. Öte taraftan yukarıdaki listeye baktığımızda, modelin giriş segment üzerinde konumlanacağını görüyoruz.

Helio G35 ile kutudan çıkan GM 21 Plus, 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama birimi ile destekleniyor. Ön tarafta 6.53 inç boyutunda HD+ çözünürlüğe sahip damla çentikli bir ekran yer alıyor. Bu çentikte 8 MP çözünürlüğe sahip bir ön kamera bulunuyor.

Arka tarafa baktığımızda ise üçlü kamera kurulumu görüyoruz. Bu üç lens, Süper Çözünürlük teknolojisi ile toplamda 96 MP çözünürlük sunuyor. Bu arada sensörlerden birisi makro, diğeri de bokeh olarak tanımlanıyor., 5.050 mAh kapasitesinde bataryaya sahip olan modelin USB-C ile şarj edileceğini görsek de, hızlı şarj konusunda herhangi bir bilgi yer almıyor.

Peki siz GM 21 Plus hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni modelin teknik özelliklerini beğendiniz mi ve fiyatının ne kadar olmasını bekliyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.