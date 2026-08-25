2K Ekranlı Android Tablet Tanıtıldı! 8.200 mAh Pili Var

HMD T21’in ikinci nesli kullanıcıların beğenisine sunuldu. Markanın yeni tablet; 2K ekran, 8 GB’a kadar RAM ve 8.200 mAh kapasiteli bataryayla geliyor. Peki cihaz özellikleriyle ve fiyatıyla neler vadediyor? İşte HMD T21 2nd Edition’ın özellikleri ve fiyatı!

HMD T21 2nd Edition Özellikleri Neler?

Ekran boyutu: 10,36 inç

Ekran tipi: IPS

Çözünürlük: 2K

Kalem desteği: Var

İşlemci: Unisoc T7225

RAM seçenekleri: 4 GB, 8 GB

Depolama seçenekleri: 128 GB, 256 GB

Genişletilebilir depolama: microSD

Arka kamera: 8 MP

Ön kamera: 8 MP

Ses: Stereo hoparlörler, 3,5 mm kulaklık girişi

Bağlantı: Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5, 4G LTE, NFC

Batarya: 8200 mAh

Şarj: 18W kablolu

Dayanıklılık: IP52

İşletim sistemi: Android 15

HMD T21 2nd Edition Ekran Özellikleri Neler?

HMD T21 2nd Edition’da 2K çözünürlük sunan 10,36 inlik IPS LCD bir ekran mevcut. Tabletin özellikleriyle ortalamanın üzerinde bir ekran performans sunacağını söyleyebiliriz. Maalesef şu anda yenileme hızıyla ilgili bir detay paylaşılmadı. Fakat bulunduğu segmenti dikkate alarak muhtemelen 90Hz veya daha yüksek bir yenileme hızına sahip olması bekliyoruz.

HMD T21 2nd Edition İşlemci Özellikleri Neler?

Tablete güç veren işlemci Unisoc T7225. 12nm üretim teknolojisiyle geliştirilen yonga seti daha çok giriş segmentindeki modellerde karşımıza çıkıyor. Bu nedenle tabletten üst düzey bir oyun performansı beklemek doğru olmaz. Yani daha çok Subway Surfers gibi basit oyunları sorunsuz şekilde oynayabileceğinizi söyleyebiliriz.

HMD T21 2nd Edition Kamera Özellikleri Neler?

Üründe 8 megapiksel çözünürlüğünde bir ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerası bulunuyor. Tabletlerde genellikle çok yüksek çözünürlüklü kameralar tercih edilmiyor. Bunun nedeni tablet kullanıcıların kamera ihtiyacı akıllı telefonlara kıyasla daha sınırlı olması. Bu nedenle 8 veya 13 megapiksel gibi giriş segmenti özellikler daha yaygın. HMD T21 2nd Edition da kamera tarafında bu beklentileri karşılıyor.

HMD T21 2nd Edition Batarya Özellikleri Neler?

Üründe 18 W hızında şarj olabilen 8.200 mAh kapasiteli bir pil bulunuyor. Bu seviyedeki bir tablet için batarya kapasitesi ne çok düşük ne de çok yüksek. Kısacası pil performansının kullanıcıları fazla üzmeyeceği söylenebilir.

HMD T21 2nd Edition Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

HMD T21 2nd Edition için açıklanan fiyat etiketi 4 GB RAM ve 128 GB depolama için 261 dolar olarak açıklandı. Bu da güncel döviz kuruyla birlikte 12.550 TL'ye karşılık geliyor. Öte yandan ülkemizde çok fazla HMD tablet göremiyoruz. Bu nedenle HMD T21 2nd Edition için Türkiye ihtimali oldukça düşük.

Editörün Yorumu

HMD T21 2nd Edition giriş segmentte yer alan bir tablet. Ancak buna rağmen fiyat etiketinin biraz yüksek olduğunu düşünüyorum. Bence biraz daha uygun fiyatlı olabilirdi. Yine de sadece basit oyunlar oynamak ve arada dizi/film izlemek istiyorsanız tercih edebileceğiniz bir model diyebilirim.