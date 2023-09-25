Telif Sorunu Yok: Görsel Üretme Odaklı Generative AI Sistemi Tanıtıldı!

Yapay zeka destekli araçlara yenisi ekleniyor Getty Images görsel üretme odaklı Generative AI by Getty Images'i duyurdu.

Generative AI by Getty Images, ekran kartı Nvidia ortaklığında hayat bulan alanındaki en yeni sistem oldu. Bu yeni aracı diğerlerinden ayıran önemli noktaları var.

Telif Sorununu Ortadan Kaldırıyor

Getty Images geçtiğimiz aylarda telif konusunda adım attı. Platformundaki fotoğrafların Stable Diffusion‘ı geliştiren Stability AI tarafından izinsiz olarak kullanıldığını belirten firma, “telif hakkı ile korunan milyonlarca görüntünün kopyalanması ve işlenmesi” üzerinden yasal bir adım atmıştı.

İddiaya göre Stability AI, Getty Images’in koleksiyonundan 12 milyondan fazla fotoğrafı, ilgili altyazılar ve meta verileriyle birlikte Getty’den herhangi bir izin almadan veya tazminat ödemeden kopyaladı.

Bu sorunu kendisi yaşamak istemeyen Getty Images yeni aracını, internetten izinsiz alınan görsellerden değil, direkt olarak premium içerikler de dahil olmak üzere yalnızca Getty Images kütüphanesindeki içeriklerden eğitilmiş.

Bu sayede sistemden fotoğrafları üretimde kullanılanlar da maddi açıdan fayda sağlayacak, aynı zamanda hiçbir telif sorunu olmadan kullanıcılar kullanabilecek.

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