İnternet Hız Standardı Değişti: 25 Mbps İndirme Hızı Artık Standart Değil!

Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan Federal İletişim Kurulu (FCC), geniş bant internet hızı standardı hakkında önemli bir değişikliğin altına imza attı. 2015 yılından beri aynı olan standart değişti.

Geniş Bant İnternet Hızı Standardı Yükseltildi

FCC üyesi Jessica Rosenworcel, dokuz yıl önce yaptığı açıklamada "Açıkçası yeni standardın 100 Mbps olması gerektiğini düşünüyorum. Bunun altındaki her şeyin çocuklarımızı, geleceğimizi ve yeni dijital ekonomimizi eksik bıraktığını düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Yapılan açıklamadan yıllar sonra önemli bir gelişme yaşandı. Jessica'nın açıklamasında belirttiği hız standardı nihayet gerçek oluyor.

Federal İletişim Kurulu, geniş bant tanımını 100 Mbps indirme hızı, 20 Mbps yükleme hızı olarak değiştirdi. 2015 yılından bu yana geniş bant internet hızı standardı 25 Mbps indirme hızı, 3 Mbps yükleme hızı şeklindeydi.

Yapılan bu değişiklik ile beraber geniş bant internet hızı standardı önemli ölçüde yükseltilmiş oldu. 2021 yılında görevden ayrılan FCC Başkanı Ajit Pai, bu hızdan daha fazlasına ihtiyaç olmadığını iddia etmişti.

FCC tarafından paylaşılan bilgilere göre yaklaşık %28'i kırsal bölgedekiler olmak üzere 24 milyon civarında ABD'li vatandaş "sabit karasal geniş bant" hizmetine erişemiyor.

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