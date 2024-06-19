iOS 18'deki Genmoji Özelliği Yakında Android'lere de Geliyor!

Apple’ın iOS 18'de kullanıcılara sunacağı Genmoji, özel emojiler üretmeye yarıyor ve bu özellik sadece iPhone 15 Pro/Max veya iPhone 16'da kullanılabilecek. Şimdi ise benzer bir şekilde Google da Android 15 için benzer bir özellik üzerinde çalışıyor.

Android Authority’den Mishaal Rahman’ın bulgularına göre Android 15 beta 3'te "Creative Assistant" adlı bir uygulamaya referanslar bulunuyor. Bu özellik, yalnızca Pixel 9 serisi başta olmak üzere şimdilik bazı cihazlarda kullanılabilecek.

Creative Assistant, Emoji Oluşturmaya Yardımcı Olacak

Creative Assistant’ın ekran görüntülerini düzenlemenizi sağlayan Google Markup uygulamasıyla entegre çalışması bekleniyor. Markup uygulamasında, Creative Assistant'ın yardımıyla çıkartmalar ve emojiler oluşturabileceğiniz bir "remix" düğmesi bulunacak.

Creative Assistant'ın özellikle Pixel 9’da anında çıkartmalar ve emojiler oluşturmak için Mesajlar uygulaması gibi diğer uygulamalarla da entegre olması bekleniyor.

Pixel 9 benchmark sızıntıları, Pixel 9 Pro XL'nin 16 GB RAM’e sahip olacağını ortaya çıkarmıştı ve bu da Google’ın daha cihaz içi yapay zekâ özellikleri sunabileceği anlamına geliyor.

Creative Assistant’ın Android 15 ile birlikte hangi cihazlarda kullanılabileceği henüz belli değil. Yine de bazı iddialar bu özelliklerin Pixel telefonlara özel olabileceğini belirtiyor.

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