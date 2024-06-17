16 GB RAM ve Dev Ekran: Google Pixel 9 Pro XL Performans Testinde!

Google'ın bir sonraki amiral gemisi serisi Pixel 9 için artık geri sayım başladı. Telefonlarla ilgili bugüne dek ortaya çıkan raporların ortak noktası sektörün en güçlü amiral gemileriyle mücadele edebilecek kapasitede olacakları yönünde. Bugün sabah saatlerinde serinin standart modeli performans testlerinde görünürken, şimdi de Pixel 9 Pro XL için benzer bir gelişme yaşandı.

Google Pixel 9 Pro XL Geekbench Testlerine Girdi

Google Pixel 9 Pro XL modeli Geekbench veri tabanında ortaya çıktı. Akıllı telefon yapılan tek çekirdekli testlerden 1.378 ve çok çekirdekli testlerden ise 3 bin 732 puan almayı başardı. Böylelikle cihazın bazı kilit teknik detayları dolaylı yoldan da olsa belli oldu.

Telefona 1,95 GHz'de çalışan dört çekirdek, 2,60 GHz'de çalışan üç çekirdek ve 3,10 GHz'de çalışan ana çekirdeğe ev sahipliği yapan Google Tensor G4 işlemcisi güç verecek. 4 nm fabrikasyon süreciyle üretilecek yonga setinde Mali-G715 grafik birimi karşımıza çıkıyor.

Geekbench listesine baktığımızda modelin 16 GB RAM'le raflardaki yerini alacağını söyleyebiliriz. Şu an için diğer potansiyel bellek opsiyonlarıyla ilgili bir detay mevcut değil. Bunun dışında 128 GB'lik dahili depolamayla raflardaki yerini alması söz konusu.

Google Pixel 9 serisinin tüm modellerinin uydu bağlantı özelliğini desteklemesi bekleniyor. Son olarak serinin ekim ayının başlarında düzenlenecek bir Google etkinliğiyle vitrine çıkacağı iddia ediliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.