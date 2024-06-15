Apple, iOS 18'deki Genmojilerin Nasıl Çalışacağını Açıkladı!

iOS 18'de gelecek Apple Intelligence özelliklerinden biri olan Genmoji, iPhone kullanıcılarının metin girişine dayalı olarak yepyeni emoji karakterleri oluşturmak için yapay zekâyı kullanmalarına olanak tanıyacak. Peki bu Genmojiler nasıl oluşturulacak ve nasıl kullanılacak?

Emojiler resim değil, Unicode standardında kodlanan ve her platform tarafından işlenen piktograflardır. Emojiler doğrudan Unicode Consortium tarafından eklendiği için Apple'ın Genmojilerinin nasıl çalışacağı merak konusu olmuştu.

Genmojiler Nasıl Çalışacak ve Kullanılacak?

Görünüşe göre Apple, Genmoji ve ayrıca çıkartmalar ve Memoji gibi diğer resimler için bir NSAdaptiveImageGlyph API tasarladı ve bu API oluşturulan Genmojilerin emoji gibi davranmasını sağlayacak.

Genmojiler tek başına kullanılabilecek, kopyalanabilecek, yapıştırılabilecek ve çıkartma olarak gönderilebilecek. Metinle aynı hizada kullanılabilecekler ve satır yüksekliğine ve metin biçimlendirmesine de uyacaklar. Apple'ın belirttiğine göre zengin metni destekleyebilen her yer Genmoji'yi destekleyebilecek.

iOS, iPadOS ve macOS'in önceki sürümlerinin yanı sıra zengin metin desteği olmayan uygulamalar ve araçlar Genmoji'yi bir metin açıklamasıyla belirtecek.

Genmoji gibi Apple Intelligence özellikleri henüz iOS 18 geliştirici beta sürümünde yer almıyor ancak Apple geliştiricilerin bu yaz Apple Intelligence'ı test etmeye başlamasına izin vermeyi planlıyor.

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