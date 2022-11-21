George R. R. Martin Müjdeyi Verdi: Animasyon Filmi Yapılacak

Televizyon tarihinin en akılda kalıcı yapımlarından biri olan Game of Thrones'un arkasındaki beyin olan başarılı yazar George R. R. Martin, hayranlarına önemli bir müjde verdi. Ünlü yazarın bir eseri, Warner Bros. ile yapılan anlaşma kapsamında animasyona aktarılacak.

Aslen Game of Thrones dizisindeki evreni anlatan Buz ve Ateşin Şarkısı serisiyle ünlenen yazarın bu seriden başka kitapları da bulunuyor. George R. R. Martin, geçmişte yazdığı bir kısa öykünün telif haklarının Warner Bros. tarafından satın alındığını açıkladı.

"Buz Ejderhası" Öyküsünün Animasyonu Yapılacak

Yeni kitabı Ejderhanın Yükselişi: Resimlerle Targaryen Hanedanlığı Tarihi için yaptığı tanıtım söyleşisinde hayranların sorularına cevap veren George R. R. Martin, 1978 yılında yazdığı Buz Ejderhası eserinin animasyona aktarılacağını belirtti.

Animasyonun detayları hakkında bilgi veren yazar, "Westeros'ta geçmeyen kitaplar da yazdım. Bunlardan biri 1978'de kaleme aldığım, bir buz ejderhası hakkındaki kısa hikayeydi. Bu sadece bir kısa hikaye. Aslında çocuk hikayesi ama biz onu filme çevireceğiz." dedi.

Şimdilik projenin çıkış tarihi hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ancak animasyon dünyasının başarılı ismi Warner Bros. ile yetenekli yazar George R. R. Martin'in birleşiminden çok iyi bir eser çıkabileceğini düşünmek gayet makul.