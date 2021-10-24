Gerçek Facebook Kullanıcı Sayısı Bilinmiyor!

Gerçek Facebook kullanıcısı sayısı, şirketin yönetimi tarafından dahi bilinmiyor. Sosyal medya devi söz konusu olduğunda akıllara gelen Facebook, sosyal medya kullanıcıların kafasında büyük bir çoğunlukla milyarlarca kullanıcısı ile yer alıyor ancak pek çok kişi için milyarlarca kullanıcının ne kadarının gerçek kullanıcı olduğu büyük bir merak konusu olmaya başladı.

Facebook kullanan sosyal medya kullanıcılarının kaç tane sahte Facebook hesabının, kaç tane gerçek Facebook hesabının olduğu tam olarak bilinmiyor. Gerçekte ne kadar Facebook kullanıcısı olduğu ile ilgili eğer bir sayı ileri sürülürse bu sayının yalnızca bir tahminden ibaret olma ihtimali oldukça yüksek çünkü kullanıcıların birden fazla hesap oluşturması her zaman mümkün.

Gerçek Facebook Kullanıcı Sayısını Facebook Bile Bilmiyor

Şirketin geçen günlerde paylaşmış olduğu yeni bilgiler, sahte hesapların ya da birden fazla hesaba sahip olan Facebook kullanıcı sayısının beklenenden çok daha fazla olabileceğini gösterdi. Bu bilgi, oluşturulan 5.000 yeni hesabın analiz edilmesi ile elde edildi ve bu, hesapların %32 ila %56'sının platformda zaten bir hesabı olan ve yeni hesapların gizlilik de dahil olmak üzere çeşitli nedenlerden ötürü ayrı bir hesap kullanmak isteyen kişiler tarafından oluşturulduğunu ortaya çıkardı.

Bütün bu bilgileri paylaştıktan ardından sahte hesapların ya da tek bir kişinin sahip olduğu hesap sayısının birden fazla olmasının oluşturduğu sorunlara değinmek iyi bir fikir olabilir. Sahte hesap sayısının çok fazla olması özellikle reklamverenler için büyük bir problem olma potansiyeli taşıyor çünkü reklamverenlere gösterilen veriler, reklamların kaç tane benzersiz gösterim aldığını gösterir. Sahte hesap fazlalığı ise bu noktada kafa karışıklığına ve dolayısıyla yanlış yönlendirilmeye sebebiyet verebilir.

Facebook, geçmişte birden fazla hesabı olan ya da sahte hesap kullanan kişilerin büyük bir kısmının sahte hesaplarını ya da ikincil hesapları kapatmak için büyük bir çalışma yürüttü ancak sorunun bugün hala devam etmesi, Facebook'un bu yöndeki çalışmalarının pek de başarılı olmadığını gösteriyor.

Sahte hesap sorunu son yıllarda çok daha kötü bir yöne gidiyor ve Facebook'un bu soruna yönelik mümkün olabildiğince çabuk çözüm geliştirmesi gerekiyor.