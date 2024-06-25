Fotoğrafçılar Tepkili: Gerçek Fotoğraflar 'Yapay Zeka ile Üretildi' Diye Etiketleniyor!

Özellikle fotoğrafçıların ve influencer'ların aktardığına göre çekilen birçok gerçek fotoğrafa Meta "Made by AI" (Yapay Zekâ ile Üretildi) etiketini ekliyor.

Son aylarda birkaç fotoğrafçı, Meta'nın eski Beyaz Saray fotoğrafçısı Pete Souza'nın bir basketbol maçında çektiği fotoğrafı ve Kolkata Knight Riders'ın Hindistan Premier Ligi Kriket turnuvasını kazandığı bir Instagram fotoğrafını yapay zekâ tarafından üretilmiş olarak işaretlediğini belirtti. İlginç bir şekilde bu etiketler yalnızca mobil cihazlarda görüntülendiğinde ortaya çıkıyor.

Düzenlenen Gerçek Fotoğraflarda da "Made by AI" Etiketi Yer Alıyor

Pete Souza, etiketin kaldırılmasının mümkün olmadığını söylüyor ve Adobe'nin kırpma aracının ve JPEG olarak kaydetmenin Meta'nın algoritmasını tetikleyebileceğini düşünüyor. PetaPixel'e göre ise Meta, fotoğrafçılar Adobe'nin Generative Fill gibi araçları kullandığında gerçek fotoğrafları da yanlışlıkla yapay zekâ olarak etiketliyor.

Fotoğrafçılar, bu tür küçük düzenlemelerin sonrasında çektikleri fotoğrafların yapay zekâ tarafından üretilmiş olarak etiketlenmesinden duydukları hayal kırıklığını dile getirdi. Fotoğrafçı Noah Kalina, "Düzenlenmiş fotoğraflar 'AI ile yapıldı' olarak etiketlenecekse bu terimin hiçbir anlamı kalmaz." dedi.

Meta sözcüsü Kate McLaughlin, şirketin geri bildirimleri dikkate aldığını ve etiketlerin bir görüntüde kullanılan yapay zekâ miktarını yansıtması için yeni bir yaklaşımı değerlendirdiklerini söyledi.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz Şubat ayında Meta, Facebook, Instagram ve Threads üzerinden yüklenen fotoğraflara "Made with AI" etiketleri eklemeye başlayacağını duyurmuştu. Bu etiketler özellikle Google, OpenAI, Microsoft, Adobe, Midjourney ve Shutterstock'un araçlarıyla yapay zekâ tarafından üretilen fotoğraflara eklenmekte.

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