Artık Sınır Yok! Google Sayesinde Hayranı Olduğunuz Ünlüler ile İstediğiniz Zaman Konuşabileceksiniz

Google, ünlüler ve YouTube yayıncılarını temel alan yapay zeka destekli sohbet robotları geliştirmeye hazırlanıyor. Bu adım, Character.ai gibi start-up'ların ve Meta gibi şirketlerin benzer ürünlerini piyasaya sürdüğü bir dönemde gelmiş olsa da, Google'ın bu alandaki adımları sürpriz değil.

The Information'ın pazartesi günü açıkladığı habere göre, Google'ın ünlü sohbet botları, şirketin büyük dil modelleri ailesi Gemini tarafından desteklenecek.

Google'ın Ünlüler ve Yayıncılar Temelli Yapay Zeka Sohbet Robotu

Google, yayıncılar ve ünlülerle işbirliği yaparak bu chatbot'ları hayata geçirmeye çalışıyor. Ayrıca kullanıcıların kendi sohbet robotlarını kişilik ve görünüm özelliklerini tanımlayarak oluşturabileceği bir özellik üzerinde çalışıyor.

Bu, zaten Character.ai'nin sunduğu bir özellik. Character.ai'nin kurucularından biri olan Noam Shazeer, Google mühendislerinden biri olup günümüzdeki üretken yapay zeka teknolojisinin temelini atan "transformer" teknolojisinin yaratıcılarından biridir.

Hangi ünlüler veya etkileyicilerle işbirliği yapacakları henüz net değil. Meta'nın sohbet robotları, TikTok yıldızı Charli D’Amelio, YouTube fenomeni Mr. Beast, Snoop Dogg, Tom Brady ve Paris Hilton gibi kişiliklere dayanıyor.

Character.ai'nin karakterleri ise politikacılar, filozoflar, kurgusal karakterler ve hatta konuşan bir peynir bloğu gibi çeşitli karakterlerden oluşuyor. Google'ın projenin lideri, uzun yıllardır Google Doodle'lar üzerinde çalışan Ryan Germick ve on kişilik bir ekiple çalışıyor.

Google'ın bu chatbot'ları sadece bir deneme olabilir. Rapora göre, bu robotlar yalnızca Google'ın deneysel ürünlerini sunduğu Google Labs'ta görünebilir, daha geniş bir kullanıma sunulmayabilir.

Google'ın bu adımının arkasındaki nedenler henüz net değil. Meta'nın ünlü temelli yapay zeka sohbet robotları, şirketin her ürününe doldurmasına rağmen hiçbir zaman beklenen popülariteyi kazanamadı.

The Information'ın belirttiği gibi, Snoop Dogg temelli chatbot'unun Instagram'da sadece 15,000 takipçisi varken, insan rapçiyi takip eden 87.5 milyon takipçi bulunuyor.

Bu girişim, Google'ın yapay zeka stratejisi ve kullanıcı deneyimini nasıl etkileyeceğine dair önemli soruları gündeme getiriyor. Şirket, bu yeni chatbot'larla ilgili detayları netleştirdikçe, bu alandaki rekabetin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.