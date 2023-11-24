Sosyal Medyada Gerçek Sandığınız Pek Çok Influencer Yapay Zeka Olabilir!

Elon Musk, bu ayın başlarında Londra'da düzenlenen Yapay Zekâ Güvenlik Zirvesi sırasında İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'a yapay zekânın birçok insanın işini elinden alacağını söylemişti. Musk, "İlk kez, en zeki insandan daha zeki bir şeye sahip olacağız" öngörüsünde de bulunmuştu ve bugün bunun en büyük örneklerinden biri ile karşı karşıyayız.

Musk'ın bahsettiği türden bir örnek, Euronews'in ilk İspanyol yapay zekâ modelini tasarladığını bildirdiği bir influencer ajansı olan The Clueless'tan geliyor. Ajans, @fit_aitana kullanıcı adlıInstagram hesabında 123.000 takipçisi olan 25 yaşındaki pembe saçlı Barselonalı "Aitana Lopez"i tasarladı.

The Clueless'ın kurucusu Rubén Cruz, Euronews'e verdiği bir röportajda, "Bunu daha iyi bir yaşam sürebilmek ve egoları olan, çılgınlıkları olan ya da sadece poz vererek çok para kazanmak isteyen diğer insanlara bağımlı olmamak için yaptık." dedi.

'Aitana Lopez' İsimli Yapay Zeka Kişiliği, Binlerce Dolar Kazandırıyor

Proje, Aitana'dan ayda ortalama 3.300 dolar gelir elde ettiği bildirilen ajans için kesinlikle işe yaramış gibi. Bu paranın çoğu sosyal medya reklamlarından geliyor. "Aitana" ayrıca bir spor takviyesinin elçisi olma başarısı da gösterdi.

Instagram profilinde açıkça bir "#aimodel" olduğu belirtiliyor ancak bu, hayranlarının ona sosyal medya hesabında düzinelerce yorumda bulunması etkilemiyor gibi görünüyor.

Örneğin ajansın Aitana'yı oturma odasında bir kanepenin önünde gösteren "Domingo chill en casita" başlıklı yeni bir gönderi ateş ve kalp emojileriyle dolu. Twitter ve Instagram hesaplarının yanı sıra kendine ait NSFW Fanvue sayfası da bulunuyor.

The Clueless isimli ajansın bu tür bir işe öncülük ettiği aşikâr ve gelecekte benzer pek çok yapay zekâ modelinin sosyal medyayı kasıp kavurduğunu görebiliriz.

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