Getir Kullanıcıların En Çok Sipariş Ettiği Yemekleri Açıkladı!

Türkiye'nin en popüler yemek sipariş platformlarından Getir, her sene yayınladığı yılın enleri içeriğinin 2024 versiyonunu paylaştı.. Dev platformda bu yıl en çok sipariş edilen yemekler başta olmak üzere, siparişlerde toplam ne kadar mesafe kat edildiği ve en çok sipariş verilen gün gibi pek çok istatistik gün yüzüne çıktı.

2024'te En Çok Sipariş Edilen Yemek Lahmacun Oldu

GetirYemek tarafından paylaşılan verilere göre bu yıl kullanıcılar tarafından paylaşılan yemek lahmacun oldu. Lahmacunu ülkemizin popüler lezzetlerinden tavuk dürüm ve Adana kebap takip etti. Kategorilere inecek olursak, en çok sipariş edilen çorba, mercimek; en çok tercih edilen tatlı ise waffle oldu.

Platformda en yüksek sipariş sayısına ulaşan ürün ise cips olarak açıklandı. GetirBüyük tarafında ise kuryelerin bagajına en çok koyduğu ürünler su ve sebze oldu. Öte yandan kuryelerin yıl boyunca siparişleri yetiştirmek için 394 kez Ay’a gidip gelecek kadar mesafe kat ettiği açıklandı.

Paylaşılan verilere göre, bir kullanıcı 490 adet suşi sipariş ederek bu yılın tek seferde en yüksek sipariş tutarna imza attı., 20 bin 300 TL olarak kayıtlara geçen bu siparişin yanı sıra, GetirYemek'te başka bir kullanıcı yıl boyunca 1.126 sipariş vererek rekor kırdı. 31 Mart 2024 ise vatandaşların en çok sipariş verdiği gün olarak tarihe geçti.

Getir tarafından açıklanan diğer istatistikler ise şu şekilde:

Kahvaltı için 233 bin kişi sucuk ve yumurta siparişi verdi.

Bir gün içinde 50 bini aşan talep ile en çok tüketilen ürün cips oldu.

Sabah saatlerinde en çok süt ve süt ürünleri tercih edilirken, öğlen ve akşam saatlerinde su ve içecekler; gece ise atıştırmalıklar ön plandaydı.

Yıl genelinde su ve içecekler en fazla sipariş edilen ürün kategorisi olurken, kış mevsiminde bu unvan atıştırmalıklara geçti.

21-23 Temmuz tarihleri arasında, yılın en sıcak günlerinde, 135 bini aşkın dondurma siparişi verildi.

İstanbul'dan bir kullanıcı, 2024 yılı boyunca 636 kg karpuz sipariş ederek en fazla meyve tüketen kişi oldu. Ankara'dan bir kullanıcı ise 564 kg kuru soğan siparişiyle sebze kategorisinin lideri oldu.

Getir, bebekler için yaklaşık 50 bin adet emzik ve biberon teslimatı gerçekleştirdi.

Getir kuryeleri yıl boyunca toplam 394 kez Ay’a gidip gelecek mesafede teslimat gerçekleştirdi.

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