Getir Taksi Çağırma Hizmeti Sunmaya Başlıyor

Getir taksi çağırma hizmetini uygulama içerisine dahil etme kararı aldı. Market alışverişi hizmeti ile başlayan, ardından yemek sektörüne adım atan Getir, yeni özellik kazanıyor. Getir'e bağlı şirketlerden bir tanesi olan BiTaksi'nin ana uygulamaya dahil olacağı söyleniyor.

Getir uygulamasının kurucuları arasında yer alan Nazım Salur, aslında girişim dünyasına BiTaksi ile giriş yapmıştı. İstanbul odaklı taksi çağırma hizmeti BiTaksi yavaş yavaş büyürken, sonrasında Getir uygulamasını geliştirmeye başlamıştı. Özellikle pandemi döneminin olağanüstü şartları ile birlikte Getir, Türkiye'nin en büyük girişimlerinden biri haline gelmişti.

Market ürünlerini hızlı şekilde kapınıza kadar getiren uygulama, yakaladığı başarının ardından yeni özellikler kazanmıştı. Yemek sektörüne giriş yapan Getir, GetirYemek ile eve yemek getirme sektöründe önemli ivme kazanmıştı. Yemekten sonra, çevredeki marketlerden ürün getirme özelliği de devreye alınmıştı.

Türkiye'den sonra Avrupa ülkelerinde büyüme yoluna giden şirket, aldığı yatırımlarla farklı yatırımlar yapmaya başlamıştı. Bu doğrultuda araba kiralama girişimi Moov'un yüzde 75'ni satın almıştı. Bu satın alımdan sonra bir başka hamle daha geldi.

Getir Taksi Çağırma Hizmeti GetirBiTaksi Devreye Giriyor

Nazım Salur'un yatırımcıları arasında yer aldığı her iki uygulama GetirBiTaksi olarak birleşme yoluna gidiyor. Yapılan açıklamaya göre Getir uygulaması içerisine eklenecek, GetirBiTaksi kategorisi üzerinden taksi çağırılabileceği belirtildi. Ayrıca BiTaksi uygulamasının kendi yolunda gitmeye devam edeceği ve ayrıca kullanılabileceği aktarıldı. Yapılan resmi açıklamanın tamamı ise aşağıdaki gibi oldu.

"Getir ve BiTaksi yeni bir stratejik iş birliğine imza attı. BiTaksi, kendi uygulamasına ek olarak Getir’in servisleri arasına eklendi ve GetirBiTaksi hizmete başladı.

Getir kullanıcıları artık BiTaksi’ye Getir uygulaması içinden de kolayca erişebilecek. Farklı hizmetlerle servis alanını genişletmeyi sürdüren Getir, dijital yolculukların ev sahibi BiTaksi ile stratejik iş ortaklığı yaptı. Hayata geçirilen çalışma ile Getir’in hizmetlerine bir yenisi eklendi ve GetirBiTaksi hizmete başladı.

Kullanıcılar, BiTaksi uygulamasına ek olarak artık Getir’in içinde yer alan GetirBiTaksi’den de bulundukları yere kolayca taksi çağırabilecek. Getir’in altıncı hizmeti olarak konumlandırılan GetirBiTaksi, BiTaksi’nin hizmet verdiği İstanbul ve Ankara’daki kullanıcıların hizmetine açıldı.

GetirBiTaksi, gelecek dönemde öncelik büyükşehirler olmak üzere Getir’in hizmet verdiği diğer illerde de hizmete başlamayı planlıyor. Getir, daha önceden BiTaksi’ye yatırım yapmış ve %35,6’lık hisseyle ortak olmuştu. İki markanın güçlerini birleştirerek hayata geçirdiği GetirBiTaksi ile iş birliği bir adım ileri taşınmış oldu. Son dönemde hem yurt içinde hem de yurt dışında önemli stratejik yatırımlar yapan Getir, BiTaksi hamlesi ile çoklu servis vizyonu için önemli bir adım daha atmış oldu."