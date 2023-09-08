Getir'in Kaderi Değişiyor mu: 500 Milyon Dolar Yatırım Alıyor!

2015 yılında kurulan Getir, çıktığı ilk yıldan beri o kadar çabuk büyüdü ki hizmet sınırları Türkiye'yi aştı. İtalya, İspanya, Fransa, Portekiz, İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD gibi ülkelerde faailyet gösterdi.

Ancak şirketin pandemiden sonraki dönemde Avrupa'daki gelirleri düştü ve İtalya, İspanya, Fransa ve Portekiz'den çekilmek zorunda kaldı. Şimdi ise şirketin yeniden canlanarak 500 milyon dolarlık yatırım aldığı öğrenildi.

2,5 Milyon Dolarlık Değerleme

Geçtiğimz yıllarda şirket, 768 milyon dolar yatırım alarak 11.8 milyar dolarlık değerlemeye ulaşmıştı. Hatta bu sayede "decacon" unvanını almıştı.

"Decacon" unvanını bilmeyenler için açıklayalım; bu tabir, değeri 10 milyar doları aşan şirketler için kullanılır.

Getir'in son yatırım turunda aldığı 500 milyon dolarlık yatırımı, 2.5 milyar dolar değerleme üzerinden belirlendi. Getir'in değerlemesinin düşmesi, az önce bahsettiğimiz "decacon" unvanını kaybetmesine neden oldu.

Ekonomik koşullar sebebiyle geçen yıla göre Getir'in küçüldüğünü görebiliyoruz. Geçtiğimiz ay 2.500 personelini işten çıkardığını duyurması ve bazı Avrupa ülkelerinde faaliyetini durdurması, şirketin değerlemesinin neden düştüğünü gözler önüne sürüyor.

Yatırımcılarla anlaşan şirketin yakında imzaları atması bekleniyor. Tüm yaşananlara rağmen yeni yatırımlarla piyasadaki yerini koruyan Getir; Türkiye, İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD gibi ülkelerde hizmet vermeye devam ediyor.

Peki sizce Getir'in kötü giden kaderi yatırımlar sayesinde değişecek mi? Düşüncelerinizi bizimle aşağıdaki bölümden paylaşabilirsiniz.