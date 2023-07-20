Getir, Fransa’daki Faaliyetlerini Resmen Durdurdu!

Türkiye'deki başarasının ardından dünyaya yayılan Getir, birçok ülkenin pazarında faaliyet göstermiş ve bilinirliğini artırmıştı. Ancak son zamanlarda yaşanan ekonomik gerilemelerden kaynaklı olarak kapatmak durumunda kaldığı şubeleriyle gündeme geldi. Geçtiğimiz aylarda resmen duyurulmamış olsa da Getir'in Fransa pazarındaki varlığını sonlandıracağıyla ilgili haberler yapılıyordu.

Geçtiğimiz günlerde Getir'in ''Bugün Fransa'daki son hizmet günümüz. Siparişlerinizi size ulaştırmak büyük bir zevkti ve bu maceranın bir parçası olan herkese minnettarız. Teşekkür ediyor ve sizler için en iyisini diliyoruz'. şeklinde yaptığı açıklama metniyle birlikte iddialar doğrulanmış oldu. Şirketin yaptığı açıklamanın ardından gözler diğer şubelerin de kapanıp kapanmayacağına çevrildi.

Fransa'dan Ayrılmasının Sebepleri Neler?

Covid-19 pandemi döneminde ciroları büyük oranlarda artan ve rağbet gören hızlı teslimat şirketleri, sokağa çıkma yasaklarının bitmesiyle birlikte gerileme yaşadı. Bu durumdan Getir de oldukça etkilendi. Ancak Fransa'dan çekilmesinin nedeni elbette bir tek bu değil.

Getir'in Fransa'dan çekilmesi, karanlık depolar olarak bilinen sistemin sona ermesinden kaynaklı olarak gerçekleşti. Karanlık depolar, hızlı teslimat şirketlerinin ürünlerini depolamak için kullandığı, halka açık olmayan depolardır. Bu depolar mart ayında Fransız hükümeti tarafından geçirilen yasa ile mağaza olma özelliğinini kaybetti. Yaşanan bu yasal süreçlerin ardından Getir piyasadaki varlığını koruyamayarak iflas etti ve temmuz ayı itibarıyla faaliyetlerini tamamen durdurdu. Bu durum 1300 kişinin işini kaybetmesine sebep oldu.