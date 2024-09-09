Getir, n11'deki Tüm Hisselerini Devretti: İşte n11'in Yeni Sahibi!

Sunduğu çevrim içi market, yemek ve su siparişi gibi hizmetlerle Türkiye'nin en önemli şirketlerinden biri haline gelen Getir, bir süredir finansal olarak arzu ettiği başarıya ulaşmakta zorlanıyor. Bu doğrultuda yeniden yapılanmaya giden şirketin hisselerinin önemli bir kısmının Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Mubadala'ya devredileceğinden bahsetmiştik.

Görünüşe göre şirketteki değişiklikler bunlarla sınırlı değil. Getir, 2023'te satın aldığı ve tıpkı diğer hizmetler gibi kendi bünyesine dahil ettiği alışveriş platformu n11'i gelecek planlarına dahil etmedi. Şirket, n11’deki hisselerini Borancılı Teknoloji’ye devretti. İşte detaylar!

Getir, n11 Hisselerini Borancılı Teknoloji’ye Devretti

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan 176265 sıra nolu duyurura göre, Getir Perakende Lojistik Anonim Şirketi, n11’de bulunan tüm hisselerini Serkan Borançılı’nın tek ortak olduğu Borancılı Teknoloji Anonim Şirketi’ne devretti. Ne yazık ki anlaşmanın detaylarına yer verilmezken, n11'in kaderinin ne olacağı ise merak konusu oldu.

Ticaret Sicil'de paylaşılan ifadeler ise şu şekilde:

Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi ("Şirket") nezdindeki pay devrinin Türk Ticaret Kanunu madde 198 uyarınca İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne bildirilmesi Şirketin Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu madde 390/4 uyarınca Şirketin tüm yönetim kurulu üyelerine sunulmuş olan aşağıdaki kararlan oy birliği ile almıştır, 1. Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan tanımlamaya uygun olarak şirketler topluluğu üyesi olan şirketimizin ortaklık yapısında meydana gelen değişiklik sonrası, (i) Türkiye Cumhuriyeti kanunlan uyarınca usulüne uygun olarak kurulmuş ve varlığını sürdürmekte olan, İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 969158-0 numarasıyla kayıtlı, kayıtlı merkezi Etiler Mahallesi, Tanburi Ali Efendi Sok., Maya Residences Sitesi T blok Apt. No: 13/334, Beşiktaş, İstanbul, Türkiye adresinde bulunan Getir Perakende Lojistik Anonim Şirketinin Şirketteki doğrudan pay sahipliği oram 100% iken %0'a düşmüş, ve (ii) Türkiye Cumhuriyeti kanunları uyarınca usulüne uygun olarak kurulmuş ve varlığını sürdürmekte olan, İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 282645-5 numarasıyla kayıtlı, kayıtlı merkezi Etiler Mah. Tanburi Ali Efendi Sk. Maya Res. Sit. T Blk. N:13/334 Beşiktaş, İstanbul, Türkiye adresinde bulunan Borancılı Teknoloji Anonim Şirketinin Şirketteki doğrudan pay sahipliği oranı 0% iken %100 olmuştur. 2. Şirket'in yeni pay sahipliği durumunun Türk Ticaret Kanunu'nun 198. maddesi ve Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin 107. maddesi uyannca İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne bildirilmesine, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce n11, bir süredir içinde bulunduğu düşüş trendinden çıkarak yeniden popüler bir alışveriş platformu olmayı başarabilecek mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.