Getir Operasyonlarını Küçültüyor: Şirket İngiltere'den Çekilebilir!

Bir zamanlar yaklaşık 12 milyar dolar değer biçilen teslimat uygulaması Getir, 1.000'den fazla çalışanı için endişe yaratacak bir hareketle İngiltere'deki operasyonlarının fişini çekmeye hazırlanıyor.

Ülkemizde en çok kullanılan teslimat hizmetlerinden biri olan Getir, bir süre sonra operasyonlarını yurt dışına da genişletmişti. Şimdi ise Sky News, Getir'in önümüzdeki hafta mevcut faaliyet gösterdiği üç Avrupa pazarı olan İngiltere, Almanya ve Hollanda'dan çekildiğini duyurmaya hazırlandığını aktardı.

Konuya yakın kişilere göre Getir'in bu kararı almasının ardından sadece İngiltere'de bile 1.500'den fazla çalışan işlerini kaybedecek.

Getir Operasyonlarını Birden Fazla Ülkede Durduruyor

Premier Lig takımlarından Tottenham Hotspur ile milyonlarca sterlinlik bir ticari ortaklığı bulunan Getir'in son durumuna yönelik Tottenham Hotspur'dan yetkili isimler herhangi bir karar alınmadığını belirtmekle birlikte, Getir'in varlık satışını veya bir iflas prosedürünü açıklayabileceğini söyledi. Getir daha önce grup ya da iştirakleri için herhangi bir iflasın söz konusu olduğunu reddetmişti.

Şirket İngiltere'ye yönelik karar aşamasında olsa da kayıplarını azaltmak amacıyla aralarında İtalya ve İspanya'nın da bulunduğu bir dizi ülkeden çoktan çekilmiş durumda.

2015 yılında kurulan Getir, tüketicilere market alışverişlerini ve diğer temel ürünleri hızlı bir şekilde teslim etmeyi vaat ediyor.

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