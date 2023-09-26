Online Market Alışverişinde Dev Ortaklık İmzalandı: Getir ve Uber Eats

Market alışverişinde Türkiye'de de uzun süredir tercih edilen Getir yeni bir anlaşmaya imza attı. Son dönem Q-ticaret alanına pandemi nedeniyle talep artmıştı.

COVID-19 kısıtlamalarının kaldırılması ve alışveriş yapanların yüz yüze satın alma konusunda güven kazanmasının ardından bu yana Q-ticaret zorlu birkaç yılla karşı karşıya kaldı.

Getir geçen yıl küresel çalışan sayısını %14 oranında azalttı. Bu yılın başlarında ise maliyetler ve finansmanla mücadele ettiği bildirildiği için Avrupa'da bir dizi piyasadan çıkış doğrulandı.

Anlaşma Nereleri Kapsayacak?

Uber Eats ve Getir, teslimat ortaklığını Birleşik Krallık'tan başlayarak hizmete sunacağını belirtti. Önümüzdeki haftalarda çiftin Avrupa'da faaliyet gösterdiği diğer pazarları da kapsaması planlanıyor.

Muhtemelen kısa süre içerisinde Almanya ve Hollanda'da da piyasaya sürülecek. Bu birleşme Uber Eats'in kullanıcılarının market alışveriş yelpazesini genişleteceği düşünülüyor.

Getir mağazalarının Uber Eats uygulamasına sunulmasıyla birlikte, hızlı teslimat sürelerini korumak için Uber Eats yolcuları yerine Getir kuryeleri bu market teslimatlarını gerçekleştirecek.

Uber Delivery EMEA bölge genel müdürü Eve Henrikson, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Getir'in bugün Uber Eats'e katılmasından mutluyuz. Müşterilerimizin Uber Eats'i kullanarak neredeyse her şeyin birkaç dakika içinde tek bir düğmeye dokunarak teslim edilmesini sağlamak istiyoruz. Getir'in günlük ihtiyaçlardan oluşan geniş yelpazesi ve ultra hızlı market alışverişi teslimat modeli, pazarımızı daha da geliştirecek ve önemli Avrupa pazarlarındaki milyonlarca müşteriye daha fazla seçenek ve kolaylık sağlayacak."

Getir'in bölge genel müdürü Turancan Salur ise buna şu sözlerle karşılık verdi:

“İki güçlü ve tanınmış uluslararası marka arasındaki bu ortaklık, artık Getir'in geniş market ve hazır ürün yelpazesinden seçim yapma seçeneğine sahip olan Uber Eats müşterilerine büyük avantajlar sağlıyor. Getir aynı zamanda Uber Eats'in geniş müşteri havuzuna erişmenin avantajını da kullanarak büyümesine daha fazla katkıda bulunuyor."

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