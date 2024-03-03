Ghost of Tsushima PC İçin Yakında Duyurulabilir: Ne Zaman Gelecek?

Ghost Of Tsushima'nın 5 Mart civarında PC uyarlamasının geleceği iddia edildi.

Xbox Era'nın Sphesal_Nick, X üzerinden bu paylaşıma izin verdi. Paylaşımda:

''Çok yakında Ghost Of Tsushima'nın PC uyarlamasının geleceği hakkında bir şeyler duydum. Belki ayın 5'i civarında?'' dedi.

Sphesal_Nick daha önce de Play of Play'in neredeyse tamamını şifreli bir tweet ile sızdırmıştı. Bu paylaşımla henüz duyurulmamış PlayStation haberlerini bildiğini ima etmek istediği tahmin ediliyor.

Ghost Of Tsushima'nın PC Uyarlaması Ne Zaman Duyurulacak?

Nick, paylaşımında ayın 5'i olduğu konusunda oldukça açıktı, bu nedenle oyuncular bu hafta duyuruları takip ediyor.

Normalde Ghost Of Tsushima PC uyarlamasından sonra, sırada PlayStation var. Helldivers 2'nin olağanüstü başarısından sonra Sony'nin oyunları PC uyarlamasına getirme stratejisi hızla ilerliyor.

Ghost of Tsushima, Metacritic'te "genel olarak olumlu" eleştiriler aldı ve Temmuz 2022 itibarıyla 9,73 milyon kopya sattı. Oyun, Temmuz 2020'de PlayStation 4'te ve Ağustos 2021'de PlayStation 5'te yayınlandı.

2023'ün sonlarında, vizyona girecek Ghost of Tsushima filmiyle ilgili bir gelişme ise, filmin ilerlemesinin iyi gittiği ve Chad Stahelski'nin bu proje için çok heyecanlı ve ilgili olması.