Ghost of Yotei'nin Oynanış Süresi Şaşırttı! Bu Beklenmiyordu

Sony tarafından geçtiğimiz yılın eylül ayında düzenlenen State of Play etkinliğinde duyurulan Ghost of Yotei'nin oynanış süresi belli oldu. Peki, Ghost of Tsushima'nın devam oyunu Ghost of Yotei kaç saat sürecek?

Ghost of Yotei Kaç Saat Sürecek?

Geliştirici Sucker Punch'tan Jason Connell tarafından yapılan açıklamaya göre Ghost of Yotei, Ghost of Tsushima ile aynı uzunluğa sahip olacak. Yani yeni oyunun ana hikâyesi ortalama 25 saat sürecek. Bu süre, yan görevlerle birlikte 46 saate kadar çıkacak.

Ghost of Yotei Oynanış Videosu

Ghost of Yotei'nin Türkiye Fiyatı

Ghost of Yotei, geçtiğimiz haftalarda PlayStation Store üzerinden ön siparişe açılmıştı. Oyunun standart ve Digital Deluxe olmak üzere iki farklı sürümü bulunuyor. Standart sürümü 3 bin 449 TL fiyata satılıyor.

Digital Deluxe için 3 bin 849 TL fiyat belirlendi. Çeştili avantajlar sunan bu sürüm, oyunun yanı sıra yılan zırhı, kılıç seti, tılsım, yolcu haritaları (erkenden açılır), Digital Deluxe zırh boyası, Digital Deluxe at ve eyer içeriyor.

Ghost of Yotei Çıkış Tarihi

Ghost of Yotei oyunu 2 Ekim 2025 tarihinde PlayStation 5 için satışa sunulacak.

Ghost of Yotei Nasıl Bir Oyun?

Ghost of Yotei, aksiyon macera türünde bir oyundur. Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'in üstlendiği oyun, Ghost of Tsushima'dan 300 yıl sonrasını konu alacak. 1600'li yıllarda geçen oyunda ailesini öldüren kişileri bulmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkan Atsu'yu kontrol edeceğiz.