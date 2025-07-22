Battlefield 6 Çok Yakında Geliyor! Açık Beta Tarihi Ortaya Çıktı

2021 yılında satışa sunulan Battlefield 2042'nin ardından serinin yeni oyunu merakla beklenmeye başlanmıştı. Yaşanan bir sızıntı, Battlefeild 6'nın açık beta sürümünün ne zaman başlayacağını gözler önüne serdi.

Battlefield 6 Açık Betası Ne Zaman Başlayacak?

Savaş oyunları oynamayı seven oyunculara hitap edecek Battlefield 6'nın açık beta sürecinin 4 Ağustos 2025 tarihinde başlayacağı iddia edildi. Açık betanın kaç gün süreceği ise henüz bilinmiyor.

PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC için geliştirilen oyunun ön siparişlerinin 31 Temmuz tarihinde başlayacağı öne sürüldü. Ön sipariş ile birlikte oyunun fiyat etiketi belli olacak.

Battlefield 6 Oynanış Videosu

Battlefield 6'nın Hikâyesi Kaç Saat Sürecek?

Battlefield 6'daki hikâye modunun yalnızca altı saat süreceği iddia edildi. Ayrıca hikâye modunun geliştirme sürecinde ciddi gecikmeler yaşandığı öne sürüldü. Hikâye modunun zamanında ve istenen kalitede tamamlanabilmesi konusunda büyük sıkıntıların olduğu söyleniyor.

Sorunun çözülebilmesi için yaz boyunca veya yıl sonuna kadar yoğun şekilde çalışılması gerektiği de ifade edildi. Elbette bunun bir iddia olduğunu belirtelim. Konuya dair resmî açıklama yapılmadı.

Battlefield 6 Nasıl Bir Oyun Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre oyunun grafik motoru tamamen yeniden tasarlandı. Gerçek zamanlı yıkım efektleri sayesinde duvarlar parçalanacak, çatılar çökecek, mermiler duvarlarda delikler açacak. Tank savaşlarında her çarpışma ve patlama benzersiz bir deneyim sunacak.

Oyunun ekipman sistemi de oynanışı kökten değiştirecek. Battlefield 5'teki klasik yardımcı araçların yerini stratejik ekipmanlar alıyor. Defibrilatör ile takım arkadaşlarımızı canlandırabilecek, Locator Bar ile düşman konumlarını tespit edebileceğiz. Tracer Dart düşmanları işaretlerken, Supply Crate cephane desteği sağlayacak.