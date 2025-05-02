Ghost of Yotei Ön Siparişe Açıldı! Türkiye Fiyatı Cep Yakıyor

Sony tarafından geçtiğimiz yılın eylül ayında düzenlenen State of Play etkinliğinde Ghost of Yotei duyurulmuştu. O günden beri merakla beklenen Ghost of Tsushima'nın devam oyunu Ghost of Yotei ön siparişe açıldı. Bununla birlikte Ghost of Yotei'nin Türkiye fiyatı belli oldu.

Ghost of Yotei'nin Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Sucker Punch Productions tarafından geliştirilen Ghost of Yotei PlayStation Store üzerinden ön siparişe açıldı. Oyunun standart ve Digital Deluxe olmak üzere iki farklı sürümü bulunuyor. Standart sürümü 2 bin 799 TL fiyat etiketine sahip.

Digital Deluxe için 3 bin 149 TL fiyat belirlendi. Çeştili avantajlar sunan bu sürüm, oyunun yanı sıra yılan zırhı, kılıç seti, tılsım, yolcu haritaları (erkenden açılır), Digital Deluxe zırh boyası, Digital Deluxe at ve eyer içeriyor.

Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'in üstlendiği oyun, Ghost of Tsushima'dan 300 yıl sonrasını konu alacak. 1600'li yıllarda geçen oyunda ailesini öldüren kişileri bulmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkan Atsu'yu kontrol edeceğiz.

Sucker Punch Productions tarafından geliştirilen Ghost of Tsushima 2020 yılında satışa sunuldu. Grafikleri, savaş sistemi ve hikâyesiyle öne çıkan oyun çok beğenilmişti. Bunun üzerine serinin devam oyunu Ghost of Yotei duyuruldu.

Ghost of Yotei Çıkış Tarihi

Ghost of Yotei oyunu 2 Ekim 2025 tarihinde PlayStation 5 için satışa sunulacak.