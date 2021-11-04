Ghost Recon Breakpoint Ücretsiz Oldu: Fırsatı Kaçırmayın!

Ghost Recon Breakpoint ücretsiz hale geldi. Peki, Ubisoft’un popüler video oyunu ücretsiz bir şekilde nasıl indirilir? Çevrim içi taktiksel nişancı oyunu için başlatılan kampanya ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Ghost Recon Breakpoint Ücretsiz Nasıl İndirilir?

İlk olarak cihazınızda yüklü olan web tarayıcısı üzerinden Ubisoft'un Ghost Recon Breapoint kampanyası için oluşturduğu sayfayı ziyaret edin.

Açılan sayfada Xbox One, PlayStation 4, Ubisoft Connect PC ve Google Stadia olmak üzere dört seçenek yer alacak. Oyunu hangi platformda oynamak istiyorsanız ilgili butona tıklayın.

Daha sonra oyunu ücretsiz olarak bilgisayarınıza veya konsolunuza indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz. Kampanyanın sınırlı süreliğine geçerli olduğunu belirtelim.

Ubisoft, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint’i kısa süreliğine ücretsiz yapma kararı aldı. Alınan bu karar sonucunda video oyunu 8 Kasım tarihine kadar ücretsiz hale geldi. Bu nedenle söz konusu oyunu henüz oynamadıysanız oyun konsolunuza veya bilgisayarınıza hemen indirerek belirtilen süreye kadar oynayabilirsiniz.

Fransa merkezli Ubisoft şirketi tarafından geliştrilen Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, 26 Temmuz 2019 yılında PlyStation 4, Xbox One ve PC platformlarına çıkışını gerçekleştirdi. Video oyunu ayrıca Google firmasının bulut oyun servisi Stadia’nın oyun kütüphanesine de eklendi.

Çevrim içi taktiksel nişancı oyunu, sahip olduğu açık dünya, başarılı atmosfer ve diğer oyuncular ile beraber oynayabilme fırsatı sunmasından ötürü çok sayıda oyuncu tarafından çok beğenilmişti. Oyun ayrıca sahip olduğu başarılı grafikler ile dikkat çekiyor.

Görevleri ister tek başımıza ister diğer oyuncular ile birlikte yapabildiğimiz Ghost Recon Breakpoint’te tehlikeler ile dolu Auroa isimli adada hayatta kalmaya çalışıyoruz. 4 kişiye kadar Co-Op desteğine sahip olan oyunda hayatta kalmaya çalışmanın yanı sıra eski özel kuvvet askerlerinden oluşan Wolves çetesine karşı mücadele de veriyoruz. Oyunda ana hikayenin yanı sıra çok sayıda yan görev de bulunuyor. Görevleri başarı ile tamamlayarak karakterinizi ve silahlarınızı özelleştirebilirsiniz.

Ghost Recon Breakpoint Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7, 8.1 veya 10

İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 veya Intel Core I5 4460

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: AMD Radeon R9 280X veya Nvidia Geforce GTX 960 (4 GB)

Ghost Recon Breakpoint Önerilen Sistem Gereksinimleri