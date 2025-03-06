Gibi Dizisinin 6. Sezon Fragmanı Paylaşıldı! Yayın Tarihi de Açıklandı

İlk bölümüyle birlikte büyük hayran kitlesine ulaşann Gibi dizisinin 6. sezon fragmanı izleyiciler ile buluştu. Ayrıca yeni sezonun ne zaman yayınlanacağı da açıklandı. Yapılan duyuruya göre altıncı sezon bölümleri için çok uzun süre beklenmek zorunda kalınmayacak.

Gibi Dizisinin 6. Sezon Fragmanı

Gibi dizisinin uzun süredir merakla beklenen yeni sezon fragmanı nihayet paylaşıldı. 59 saniye uzunluğundaki video, altıncı sezonun tıpkı önceki sezonlar gibi çok başarılı olacağını gözler önüne seriyor.

Gibi Dizisinin 6. Sezon Tarihi

Gibi dizisinin 6. sezon bölümleri 14 Mart 2025 tarihinden itibaren yayınlanmaya başlayacak. Exxen'in Instagram hesabı üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Kendini bulmuş insanların kendini arayan insanları bulamaması sonucunda ortaya çıkan duygusal kopukluklara mümkün mertebe karışmamayı seçen Yılmaz, İlkkan ve Ersoy'un gerek dijital çağın şartları gerekse bireysel tedbirsizlikleri sonucunda bu kararlarından defalarca dönmek zorunda kalışları başta olmak üzere birçok başka şeyi de konu alan Gibi, 6. sezon ilk bölümüyle 14 Mart Cuma Exxen'de."

Gibi Konusu

Yılmaz ve İlkkan'ın hikâyesine tanık olduğumuz Gibi'nin her bölümünde farklı bir konu işleniyor. Bu sebepten ötürü dizinin belirli bir konusu bulunmuyor. İlerleyen bölümlerde arkadaş grubuna Ersoy da dahil oluyor.

Gibi 6. Sezon Oyuncuları

Feyyaz Yiğit

Kıvanç Kılınç

Ahmet Kürşat Öçalan

Senaristliğini Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi'nin üstlendiği başarılı dizinin oyuncu kadrosunda Feyyaz yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan gibi isimler bulunuyor.