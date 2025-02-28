Bu Ay Netflix'ten Ayrılacak 5 İçeriği Kaçıran Üzülür

Film/sinema platformu Netflix'te bazı içeriklere veda etme vakti geldi çattı. Bu ay ayrılacak filmler listesi çok uzun değil, ancak içinde kesinlikle izlenmesi gereken birkaç başyapıt var. Özellikle Godzilla vs. Kong ve Mad Max: Fury Road gibi içerikleri kaçırmak istemezsiniz.

İşte Netflix Mart 2025'te katalogdan çıkacak filmler listesi:

Still Alice — 1 Mart 2025'te Gidiyor

Julianne Moore'un başrolünde olduğu bu film, erken başlangıçlı Alzheimer hastalığı teşhisi konan bir dilbilim profesörünün hikayesini anlatıyor. Moore bu filmdeki üstün performansı sayesinde En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar kazandı.

The Autopsy of Jane Doe — 15 Mart'ta Gidiyor

Doğaüstü korku temasının işlendiği The Autopsy of Jane Doe, Stephen King'in bile "Alien ve erken dönem Cronenberg filmleriyle yarışacak kadar korkutucu" olarak nitelendirdirdiği bir film. Brian Cox ve Emile Hirsch, kimliği belirsiz bir kadının cesedini incelerken garip olaylarla karşılaşan iki adli tıp uzmanını canlandırıyor.

Oldboy — 24 Mart'ta Gidiyor

Aksiyon ve gerilimin bir arada bulunduğu Güney Kore yapımı, Park Chan-wook tarafından yönetildi. Karısının cinayetiyle suçlanarak 15 yıl boyunca tutsak edilen bir adamın intikam hikayesini anlatan yapım şiddet, entrika ve trajediyle dolu bu film, izleyiciyi şaşırtmayı başaran bir başyapıt olarak öne çıkıyor.

Godzilla vs. Kong — 30 Mart'ta Gidiyor

İki efsanevi canavar, Godzilla ve King Kong, bir kez daha karşı karşıya geliyor. Devasa dövüş sahneleri ve görsel efektlerle dolu bu film şölenine hazır olun. Kült yapımlar arasında yerini alabilecek kadar geçmişi olan bir yapım.

Mad Max: Fury Road — 30 Mart'ta Gidiyor

Ve listenin sonunda bilim kurgu severlerin kaçırmaması gereken Mad Max: Fury Road var. Son 10 yılın en iyi aksiyon filmlerinden biri olarak kabul edilen Fury Road, izleyiciyi soluksuz bırakan sahnelerle dikkat çekiyor. Post-apokaliptik bir dünyada geçen bu film, Max ve Furiosa'nın çöllerde verdiği mücadeleyi anlatıyor.

Bu filmler Mart ayı boyunca Netflix'te olacak, ancak sonrasında katalogdan kalkacak. İzlemediyseniz şimdi tam sırası.