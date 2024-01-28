Gigabyte'tan Yeni Bir Tasarım: Eagle Ice Serisi RTX 40 GPU'larıyla Göz Kamaştırıyor!

Eagle Ice serisi, RTX 4060 ve RTX 4070 serileri için beyaz tema sunuyor. Bu yeni seri, RTX 4060 ve 4070 Super modelleri ile birlikte yeni 4060 Ti ve 4070 Ti Super modellerini de içeriyor.

Gigabyte, en iyi ekran kartları arasında yer alan yeni bir RTX 40 serisi GPU serisini piyasaya sürdü. Bu yeni özel GPU'lar, "Eagle Ice" olarak adlandırılan Gigabyte'ın önceki "Eagle" serisinin yeni bir çeşididir ve şık beyaz tasarımıyla turkuaz ve kutup mavisi tasarımlara sahiptir.

Beyaz tasarım ve Eagle Ice isminin haricinde bu yeni GPU'lar, daha şık tasarımla dikkat çekiyor. Ayrıca üç fanlı soğutucuya sahip olan kart, RTX 4060, RTX 4060 Ti, RTX 4070 Ti veya RTX 4070 Ti Super modellerine göre farklı boyutlarda tasarlanmıştır.

RTX 4060 grafik kartı, geleneksel çift yuvalı tasarıma ve 260 mm uzunluğa sahiptir. Öte yandan, RTX 4070 serisi kartlar 2,5 yuvalı tasarıma ve 270 mm uzunluğa da sahiptir.

Aşağıda, dört yeni Gigabyte Eagle ICE RTX 40 Serisi GPU'nun ürün adlarını ve çekirdek özelliklerini listeleyeceğiz:

RTX 4060 Eagle OC Ice 8G — Boost hızı 2505 MHz'ye kadar, yukarıda bahsedilen 260 mm soğutucu uzunluğuna ve 2 yuvalı tasarıma sahiptir.

RTX 4060 Eagle Ti OC Ice — Boost hızı 2550 MHz'ye kadar, 260 mm kullanır ve çift yuvalı GPU tasarımına sahiptir.

RTX 4070 Super Eagle OC Ice — Boost hızı 2535 MHz'ye kadar, daha iri 2,5 yuvalı tasarıma ve 270 mm soğutucu uzunluğuna sahiptir.

RTX 4070 Ti Super Eagle Ti OC ICE — Boost hızı 2640 MHz'ye kadar, daha büyük Eagle Ice soğutucu, 2,5 yuvalı tasarım ve 270 mm uzunluğunu kullanır.

Gigabyte'un yeni RTX 4070 kartları, geleneksel 8-pin PCIe güç konektörleri yerine 16-pin güç konektörü gerektirecek. RTX 4070 kartları ayrıca üç DisplayPort çıkışı ve tek bir HDMI portuna sahipler. Öte yandan, RTX 4060 kartları geleneksel 8-pin güç konektörü kullanmakta olup, çift HDMI ve DisplayPort bağlantı noktalarına da sahiptir.

Bu Eagle Ice serisi, etkili bir soğutma sistemine ve şık beyaz bir tasarıma sahipler ve şu anda GPU'ların fiyat bilgisi henüz mevcut değil, ancak genel fiyatlandırma diğer kartlar gibi uygun olması bekleniyor.