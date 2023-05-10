Ekran Kartı Güncellemeleri Nasıl Yapılır?

Bilgisayarın performansını etkileyen en önemli donanımlardan birisi ekran kartı olarak biliniyor. Görüntü kartı olarak da anılan bu donanımın performansı, bilgisayardan alacağınız verimi direkt olarak etkiliyor.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte renk skalası genişleyen, paylaşımlı ve harici olarak ikiye ayrılan ekran kartı çeşitleri, birçok elektronik cihazda olduğu gibi belli aralıklarla bakım gerektiriyor.

Özellikle ekran kartınızın sürümünün güncel olması büyük bir önem taşıyor. Eski veya hatalı sürüme sahip olan ekran kartları, bilgisayarın performansını ciddi boyutta düşürürken, güncel olan yazılım cihazdan tam verim almanızı sağlıyor.

Ekran kartını güncellemek, aslında oldukça kolay. Güncelleme işleminin nasıl yapılacağını sizin için adım adım açıklıyoruz.

Ekran Kartı Nedir? Ne İşe Yarar?

Ekran kartı, bilgisayarda görüntü elde etmenizi sağlayan ana bileşen olarak biliniyor. Cihaza girilen grafik verileri görüntü formatında monitöre aktaran donanımın adı: Ekran kartı. Dolayısıyla ekran kartı ne kadar kaliteliyse elde ettiğiniz görüntünün kalitesi de aynı oranda değişiyor.

Ekran kartı bilgisayarınızın içinde anakart üzerinde, CPU’da veya chipsel halinde konumlanabiliyor. Birçok çeşidi olan ekran kartlarını seçerken cihazınızla uyumlu olması büyük bir önem taşıyor.

Ekran kartlarının etkin kullanımı için yazılımlarının güncel olması gerekiyor. Yani ekran kartınız için gelen yeni bir güncelleme varsa, onu mutlaka kurmalısınız. Bu şekilde daha iyi bir görüntü elde edebilirsiniz. Peki, ekran kartı nasıl güncellenir? diye merak ediyorsanız, işte izlemeniz gereken adımlar…

Ekran Kartı Nasıl Güncellenir?

Ekran kartı güncellemenin iki farklı yolu var. Ekstra bir program kullanarak veya programsız şekilde ekran kartınızı güncelleyebilirsiniz. Programsız güncellemede de otomatik veya güncelleme yöntemlerinden birini uygulayabilirsiniz.

Programsız Güncelleme Nasıl Yapılır?

Windows 10 kullanıyorsanız,

Aygıt Yöneticisi bölümüne girin.

Bu bölümde Görüntü Bağdaştırıcıları seçeneğine tıklayın.

Cihaz adını bulup sağ tıklamanız gerekiyor.

Bu kısımda güncel sürücü yazılımını otomatik olarak ara ifadesini seçmelisiniz.

Ardından sürücüyü güncelleştir butonuna basarak işlemi tamamlayabilirsiniz.

Bu güncellemeyi manuel olarak yapmak isterseniz ekran kartına ait bilgilere erişmeniz gerekiyor. Ekran kartının markasını öğrenmek için yapmanız gerekenler şunlar:

Klavyede bulunan başlat tuşuna basarak veya mouse ile başlat menüsüne girin.

Çalıştır’ı açın.

Arama çubuğuna Dxdiag yazıp enter’a basın.

Açılan pencereden ekran bölümüne giriş yapın.

Ekran menüsünden Aygıt sekmesini seçtiğinizde ekran kartı bilgilerine erişebilirsiniz.

Markasını öğrendikten sonra ekran kartı güncellemelerini almak için AMD, NVIDIA, Intel gibi markalardan hangisine sahipseniz ona göre işlem yapmanız gerekiyor.

Programlı Güncelleme Nasıl Yapılır?

Ekran kartınıza ait bilgilere eriştikten sonra çeşitli donanım ve yazılımlar aracılığıyla ekran kartı güncelleme işlemini tamamlayabilirsiniz. Markaya göre ekran kartı güncellemeleri şu şekilde yapılıyor:

1. AMD Ekran Kartı Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Önceden AMD Radeon Software olarak bilinen AMD Software: Adrenalin Edition ekran kartınız için hazır olan güncellemeleri önünüze sunuyor. Güncellemeyi başlatmak için şu adımları izlemeniz yeterli oluyor:

AMD Radeon ayarlarından 'Sistem' sekmesine girmeniz gerekiyor.

Bu kısımda Güncellemeler’e tıklamalısınız.

Güncelleştirmeleri denetle butonuna bastığınızda yeni bir sürücü varsa karşınıza çıkacak.

Yeni Önerilen başlığı ile uygulamanın size sunduğu sürücüyü seçebilirsiniz.

İlerle diyerek yükleme işlemini tamamlayabilirsiniz.

2. NVIDIA Ekran Kartı Güncellemesi Nasıl Yapılır?

NVIDIA kullanıcıları, markanın kendi geliştirmiş olduğu GeForce Experience uygulamasını kullanarak ekran kartı güncelleme işlemlerini hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Bunun için:

NVIDIA GeForce Experience’i açın.

Sürücüler bölümüne geçin.

Güncelleştirmeleri kontrol et butonuna basın.

Eğer yeni bir güncelleme mevcutsa, sürücüyü indir’e basarak ekran kartınızı güncelleyebilirsiniz.

3. Intel Ekran Kartı Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Intel Driver & Support Assistant uygulaması Intel ekran kartları için güncellemelerin bulunup yüklenmesine yardımcı oluyor. Bunun için programa giriş yaptıktan sonra yapmanız gerekenler şunlar:

Görev çubuğundaki logoya tıkladıktan sonra Begin Installation’a basın.

I agree diyerek kurulumu onaylayın.

Yüklenmeye hazır olan sürücüler karşınıza gelecek.

Başlat dedikten sonra güncellemeler yapılıyor olacak.

Güncellemelerin yüklenmesi için son olarak reboot now’a basmanız yeterli.

4. macOS Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Mac’lerde ekran kartı güncelleme adımları şu şekilde sıralanır:

Köşede bulunan Apple menüsüne giriş yapın.

Sistem Ayarları’nı seçin.

Genel’e tıkladıktan sonra sağ kısımda yer alan Yazılım Güncelleme butonuna basın.

Yeni bir yazılım bulunursa karşınıza bir buton çıkarılacak. Bu buton şu isimlerde olabilir: Şimdi Güncelle, Şimdi Yükle, Şimdi Yükselt gibi…

Bu butona bastıktan sonra gerekiyorsa şifrenizi girip güncellemeyi başlatabilirsiniz.

Eğer herhangi bir güncelleme yoksa Mac, denetleme sonrasında size bunu bildirir. Bu durumda yükleme butonu çıkmaz.

Ekran Kartı Güncellenmezse Ne Olur?

Ekran kartı güncellemeleri, ekran kartının performansını yükseltmek amacıyla geliştiriliyor. Varsa hatalar düzeltilip eksikler gideriliyor. Bu sayede ekran kartından daha fazla verim almak mümkün oluyor.

Bazı yeni donanımlarla uyum sağlama konusunda da güncellemeler yapılıyor. Çakışma ve uyumsuzluk problemlerinin birçoğu ekran kartı güncellemesiyle çözüme kavuşuyor.

Oyun severler için önem taşıyan FPS değeri, ekran kartı güncel değilse düşebiliyor. Güncellemeler sayesinde birçok oyunun hızı ve sürekliliği artıyor.

Yazılım güncel olmadığında bilgisayarın performansı da düşüşe geçiyor. Ayrıca güncel olmayan yazılımlarda güvenlik açıkları oluşabiliyor.

Bu nedenlerden dolayı güncellemeleri belli aralıklarla kontrol edip, gerektiğinde güncelleme işlemini vakit kaybetmeden tamamlamanızda fayda var.