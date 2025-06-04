Kendi İşini Kurmak İsteyenlere Geri Ödemesiz 2 Milyon TL Verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni KOSGEB destek programının detaylarını paylaştı. İş kurmak isteyenlere devlet eli uzatılacak. Üstelik halihazırda bir işi olanlar da işletmesini büyütmek için devlet desteğinden faydalanacak.

Peki geri ödemesiz 2 milyon TL devlet desteği şartları neler? Kimler başvurabilir? İşte tüm detaylar...

Geri Ödemeli Kredi Miktarı Devlet Tarafından Karşılanacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın sosyal medya paylaşımına göre, devletin vereceği destek 1.5 milyon TL olarak belirlendi. Ancak bu tutar, başvuran kişi...

Kadın

Şehit/Gazi Yakını

Engelli

ise, 2 milyon TL'ye kadar çıkıyor. Başvurular yalnızca KOSGEB'in resmi internet sitesinden yapılıyor. Başvuru süreci ise 2 Haziran 2025 tarihinde başladı. Krediler %80'e kadar geri ödemeli olacak.

Kimler KOSGEB Kredisine Başvurabilir?

Mevcut işini büyütmek veya sıfırdan iş dünyasına atılmak isteyenler için başvurucu süreci biraz detaylı olacak. Uygunluk değerlendirmesinden geçenler, girişimlerinin türü ve sektörüne göre uzman kurullarla görüşecek. Özel sektör temsilcileri ve akademisyenler, girişimin oluruna bakacak.

Bu özel kurullar, il bazında en iyi 10 projeyi seçecek. Türkiye genelinde ise 1000 proje görücüye çıkacak. Üçüncü aşama son olacak ve burada Türkiye genelinde ilk 500'e ve illerinde ilk 3'e girenler destek almaya hak kazanacak.