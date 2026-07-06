iQOO'nun Güçlü İşlemcili Telefonu Performans Testinde: 12 GB RAM'i Var

iQOO, çok yakında orta segment özelliklere sahip yeni bir telefon piyasaya sürecek. Z serisine ait olması beklenen bu yeni model kısa süre önce Geekbench performans testine girdi. Peki sonuçlar nasıl? İşte merak edilen detaylar!

iQOO'nun Yeni Telefonu Geekbench AI Testlerinden Kaç Puan Aldı?

iQOO'nun yeni telefonu I2514 model numarasıyla Geekbench AI testlerine girdi. Cihaz yapılan testlerden tek hassasiyetten 1.174, yarı hassasiyetten 1.757 ve niceleme testinden ise 2.926 puan aldı. Bunu biraz daha açtığımızda Geekbench AI testleri cihazların yapay zeka işlemlerini ne kadar hızlı yaptığını gösteriyor.

Burada bir karşılaştırma yapacak olursak mayıs ayında tanıtılan Xiaomi 17T de bu testlere girmişti. Akıllı telefon sırasıyla söz konusu testlerden 777, 858 ve 1.160 puan almıştı. Yani iQOO'nun yeni telefonu yapay zeka işlemlerinde daha başarılı olacak diyebiliriz.

Tabii sadece bunlarla sınırlı değil. Geekbench AI testleri akıllı telefonun işlemcisini, Android sürümünü ve RAM kapasitesini de doğruluyor. Bu sayede modelin nasıl bir performans sunacağıyla ilgili akıllarda çok fazla soru işareti kalmıyor diyebiliriz.

iQOO'nun Yeni Telefonu Hangi İşlemciden Güç Alacak?

iQOO'nun telefonunda MediaTek'in Dimensity 7500 işlemcisi mevcut olacak. Bu yonga seti 4 nm fabrikasyon süreciyle üretildi ve 5 nm veya daha eski yongalardan daha verimli ve daha hızlı çalışıyor. İşlemci mayıs ayının sonunda vitrine çıktığı için şu anda herhangi bir telefonda kullanılmıyor. Ancak ürünün orta-üst segment seviyesinde bir performans sunacağını söyleyebiliriz.

Henüz yeni tanıtılması nedeniyle cihazın oyun performansıyla ilgili herhangi bir detay yok. Ancak burada selefi Dimensity 7400 üzerinden bazı tahminlerde bulunabiliriz. Bu yonga seti Genshin Impact ve Zenless Zone Zero'yu 30-40 FPS seviyesinde çalıştırabiliyor. Yani yeni donanım daha güçlü olduğundan oyunlarda bu seviyelerin de üstüne çıkması olası.

iQOO'nun Yeni Telefonu Kaç GB RAM'le Gelecek?

Geekbench AI testlerine giren prototipte 12 GB'lik bir RAM mevcut. Ancak şirketin lansman sırasında daha farklı bellek opsiyonlarını da tanıtması ihtimaller dahilinde. Henüz kesin olmamakla birlikte üründe 8 GB ve 16 GB gibi ekstra RAM seçenekleri de görebiliriz.

iQOO'nun Yeni Telefonu Ne Zaman Tanıtılacak?

Maalesef akıllı telefonun tam ismi belli olmadığından çıkış tarihine yönelik bir tahmin yapmak oldukça zor. Ancak performans testlerine girdiğini göz önüne aldığımızda kullanıcıların çok fazla beklemek zorunda kalmayacağını söylemek mümkün. Muhtemelen ağustos veya eylül ayında tanıtılabilir.

Editörün Yorumu

iQOO'nun yeni telefonu özellikle işlemcisiyle beni memnun etti. Benim için oyun performansı çok önemli. Bunun için de güçlü bir işlemciye ihtiyaç var. Dimensity 7500'ün de oyunlarda çok fazla üzmeyeceğini düşünüyorum. Zaten selefi Dimensity 7400 bile oyunları belirli bir seviyenin üzerinde oynatabiliyor. Yani bu modeli satın aldığınızda büyük ihtimalle bir sorun yaşamayacaksınız.