iQOO'nun Snapdragon İşlemcili Yeni Telefonu Yolda! Dev Bataryası Var

iQOO'nun yeni telefon Z11i'ye dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Z11i'nin tanıtım tarihi ve renk seçenekleri belli oldu. Yüksek yenileme hızı ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak telefon çok yakında tanıtılacak. Bu arada cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen orta sınıf bir Snapdragon işlemcisi bulunacak.

iQOO Z11i Ne Zaman Tanıtılacak?

iQOO Z11i, 3 Temmuz 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. 12 GB RAM seçeneği, yüksek batarya kapasitesi ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan iQOO Z11, 2026 yılının mayıs ayında tanıtılmıştı.

iQOO Z11i'nin Renk Seçenekleri Neler Olacak?

iQOO Z11i, mavi, altın ve mor olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile birlikte satışa sunulacak. Mavi ve altın renk seçeneklerinde arka yüzeyde desenler konumlanacak. Bu desenler, telefonun daha şık bir görünüme sahip olmasını sağlayacak. Bu arada iQOO Z11'de siyah ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneği mevcut.

Z11'in arka yüzeyinde dikdörtgen şeklinde bir modül bulunacak. Bu modülün üzerinde kameralara ve LED flaş yer alacak. Arka yüzeyde iQOO logosu da bulunacak. Cihazın yan tarafında ise güç ve ses butonları yer alacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse Z11'in arka yüzeyinde dikey olarak konumlanmış bir modül mevcut. Modülün üzerinde kameralar bulunuyor. Modülün sağ tarafında ise LED flaş mevcut.

iQOO Z11i Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda iQOO marka akıllı telefonlar satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Z11i'nin Türkiye'de satışa sunulması beklenmiyor. Android 16 tabanlı OriginOS 6'ya sahip iQOO Z11i'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

iQOO Z11i'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iQOO Z11 için 409 dolar (19 bin TL) fiyat etiketi belirlendi. Bu göz önünde bulundurulduğunda Z11i, 420 dolar (19 bin 589 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 39 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadı. Dolayısıyla telefon farklı fiyat ile satışa sunulabilir.

iQOO Z11i'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,74 inç

6,74 inç Ekran Çözünürlüğü: HD+

HD+ Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Snapdragon 4 Gen 2

Snapdragon 4 Gen 2 Ana Kamera: 13 MP

13 MP Ön Kamera: 5 MP

5 MP Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 15W

Editörün Yorumu

iQOO Z11i'nin tasarımını çok beğendim. Bence tercih edilen renk seçenekleri, telefonun daha şık bir görünüme sahip olmasıın sağlamış. Telefon yalnızca tasarımıyla değil aynı zamanda özellikleriyle de dikkatimi çekti. Cihazın yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Bu sayede powerbank taşımaya gerek kalmayacak. Bu da genel telefon kullanım deneyimini doğrudan olumlu yönde etkileyecek.